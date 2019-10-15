Зеленський підписав закон про прослуховування: що змінить документ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

Відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу передбачені в законопроекті № 187-IX. На сайті Верховної Ради вказано, що 15 жовтня документ повернутий до парламенту з підписом президента.

Однак, відповідно до закону, НАБУ і ДБР повинні будуть просити дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у Ради.

Володимир Зеленський capital.ua

Нацбюро розслідувань дали право наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників. Для цього створять окрему конкурсну комісію з числа працівників НАБУ, у яких є доступ до держтаємниці. Порядок проведення конкурсу визначить директор Бюро.

Останній також буде затверджувати штатний розклад, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, кошторис НАБУ.

Згідно з документом, у Бюро зможе бути не більше 500 осіб начальницького складу. Разом із тим, гранична чисельність центрального і територіальних управлінь Національного бюро залишається на рівні 700 осіб.

Крім цього, за новими правилами кримінальне провадження не закривають, коли минули всі терміни давності притягнення до відповідальності, якщо йдеться про особливо тяжкий злочин проти життя або здоров'я людини або злочин, за який може бути призначено довічне позбавлення волі.

Норми закону набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування.

НАБУ

Як писав OBOZREVATEL:

Верховна Рада України від 4 жовтня ухвалила в другому читанні і в цілому запропонований президентом законопроєкт №1009, який дозволяє НАБУ і ДБР прослуховувати фігурантів розслідувань.

Відповідне рішення підтримали 330 депутатів. При цьому за дозвіл обшуків і прослуховування у нардепів вони не проголосували.

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