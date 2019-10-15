Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 19:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Право

Зеленський підписав закон про прослуховування: що змінить документ

1.7т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє Національному антикорупційному бюро та Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

Відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу передбачені в законопроекті № 187-IX. На сайті Верховної Ради вказано, що 15 жовтня документ повернутий до парламенту з підписом президента.

Однак, відповідно до закону, НАБУ і ДБР повинні будуть просити дозвіл на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у Ради.

Новини
Обшук і прослушка нардепів: Разумков пояснив, куди поділася скандальна норма із законопроєкту

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

capital.ua

Нацбюро розслідувань дали право наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників. Для цього створять окрему конкурсну комісію з числа працівників НАБУ, у яких є доступ до держтаємниці. Порядок проведення конкурсу визначить директор Бюро.

Останній також буде затверджувати штатний розклад, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, кошторис НАБУ.

Новини
Під загрозою резонансні справи: глава ДБР заявив про прослуховування в своєму кабінеті

Згідно з документом, у Бюро зможе бути не більше 500 осіб начальницького складу. Разом із тим, гранична чисельність центрального і територіальних управлінь Національного бюро залишається на рівні 700 осіб.

Крім цього, за новими правилами кримінальне провадження не закривають, коли минули всі терміни давності притягнення до відповідальності, якщо йдеться про особливо тяжкий злочин проти життя або здоров'я людини або злочин, за який може бути призначено довічне позбавлення волі.

Норми закону набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування.

НАБУ

НАБУ

Як писав OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Національне антикорупційне бюро України Державне Бюро Розслідувань законопроект
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы стали ещё свободнее. Троекратный СУХЕС!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel