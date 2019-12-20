Рада приняла закон о ВСК без процедуры импичмента

Верховная Рада Украины приняла законопроект о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

За такое решение проголосовали 337 народных депутатов. При этом избранники утвердили 9 из 10 правок от президента Украины Владимира Зеленского.

Так, постановление Верховной Рады Украины о создании временной специальной комиссии должно соответствовать требованиям, предусмотренным Законом для постановления о создании временной следственной комиссии, поскольку статьей 89 Конституции Украины определены различные цели для образования Парламентом временных специальных и временных следственных комиссий.

В документе предусмотрено, что временные следственные комиссии и временные специальные комиссии ВР, образованные до вступления в силу закона, продолжают свою деятельность соответственно требованиям этого закона, Регламента ВР до окончания установленного срока их деятельности. Также в законе прописана четкая процедура создания следственных комиссий.

Интересен и тот факт, что в своих предложениях к закону президент Зеленский убрал фрагмент об импичменте. Он мотивировал это тем, что для этого есть отдельный закон об импичменте.

За решение проголосовали "за" 233 нардепа от "Слуги народа", 24 от "Европейской Солидарности", 18 от "Батьківщини", 14 от группы "За будущее", 19 от "Голоса", 16 от группы "Доверие" и 13 внефракционных.

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