Рада ухвалила закон про ТСК без процедури імпічменту

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про Тимчасові слідчі й Тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

За таке рішення проголосували 337 народних депутатів. Водночас обранці затвердили 9 з 10 правок від президента України Володимира Зеленського.

Так, постанова Верховної Ради України про утворення Тимчасової спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим законом для постанови про створення Тимчасової слідчої комісії, оскільки статтею 89 Конституції України визначено різні цілі для утворення парламентом Тимчасових спеціальних і Тимчасових слідчих комісій.

У документі передбачено, що Тимчасові слідчі комісії й Тимчасові спеціальні комісії ВР, утворені до набрання чинності закону, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього закону, регламенту ВР до закінчення встановленого терміну їхньої діяльності. Також у законі прописана чітка процедура створення слідчих комісій.

Цікавий і той факт, що в своїх пропозиціях до закону президент Зеленський забрав фрагмент про імпічмент. Він мотивував це тим, що для цього є окремий закон про імпічмент.

За рішення проголосували "за" 233 нардепи від "Слуги народу", 24 від "Європейської Солідарності", 18 від "Батьківщини", 14 від групи "За майбутнє", 19 від "Голосу", 16 від групи "Довіра" і 13 позафракційних.

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