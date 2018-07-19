Практика применения компенсации морального ущерба применяется в Украине все чаще. Однако главной проблемой, в данной ситуации, становится определение размера морального ущерба. В действующем законодательстве нет никакого четкого порядка по его установлению. Теперь, самые разнообразные вопросы, до сих пор не описанные законодательством, предлагается решить в законопроекте "О регулировании деятельности по определению размера морального (неимущественного) вреда" (№8396).

В каких же случаях будет возможна компенсация морального ущерба?

• наличие такого ущерба;

• противоправность деяния ее причинителя;

• наличие причинной связи между ущербом и противоправным деянием причинителя;

• вина последнего в ее нанесении (ответственность причинителя ущерба без вины может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством).

В законопроекте четко указывается – кто будет определять размер морального ущерба. Ими могут быть:

• субъекты хозяйствования, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в составе которых работает хотя бы один специалист по определению размера морального ущерба и информация о которых содержится в Государственном реестре субъектов определения размера морального ущерба;

• лица, получившие квалификационное свидетельство специалиста по определению размера морального ущерба.

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Законопроект предусматривает, что такими специалистами могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, получившие высшее образование степени магистра (или приравненное к нему по образовательно-квалификационному уровню "специалист") по специальности "право", "экономика", "психология "," социология "или" социальная работа ". Они должны иметь стаж профессиональной деятельности не менее 2 лет, а также имеют сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство.

Порядок определения размера морального вреда согласно проекту можно разделить на следующие этапы:

• заключение договора;

• анализ исходных данных, сбор и анализ другой информации, необходимой для определения размера морального вреда;

• расчет вероятного размера денежной компенсации;

• определение вероятного размера компенсации;

• составление заключения об определении размера морального вреда.

Основаниями для предоставления таких услуг будет договор между заказчиком и субъектом профессиональной деятельности, будет заключаться в соответствии с гражданским законодательством.

В проекте оговорено, что для определения размера морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости при формировании обоснованных предположений, даже при отсутствии документальных подтверждений.

Данный законопроект имеет как здравую сторону, так и весьма спорные моменты.

Безусловно – предоставление юристам и адвокатам возможности стать специалистами в такой спорной области юриспруденции, дело очень позитивное. Так же позитивным является сам факт систематизации и описания случаев – когда и как может быть рассмотрен вопрос о моральном ущербе.

С другой стороны, в случае принятия законопроекта, мы наверняка увидим случаи затягивания процесса, с использованием особенностей закона. Причем заказывать подобную экспертизу будут вовсе не потерпевшие, а ответчики. Особенно такой вариант будет использоваться, если общение с потерпевшим затрудненно или невозможно, а по законопроекту оно обязательно.

Кроме того, саму методику определения размера морального вреда еще необходимо разработать. Эта задача возлагается на Кабинет Министров.

Тем не менее – постановка такой задачи это шаг вперед для украинской юриспруденции. Гораздо лучше начать систематизировать данную часть судебной практики и потом, совершенствовать ее, чем оставаться в нынешней ситуации, когда проблема вообще никак не решается.