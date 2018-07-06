Верховная Рада приняла, в первом чтении, законопроект о предотвращении смертности на дорогах. Авторы закона намерены ввести наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения.

За принятие закона в первом чтении проголосовало 240 народных депутатов, что дает серьезные основания полагать, что, в самое ближайшее время, закон будет принят в целом.

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств" путем внесения изменений в закон Украины "Об основах национальной безопасности Украины. Санкция статьи - от 8 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на вождение на 10 лет.

Если лицо уже было лишено права вождения, за аналогичные действия предусматривается 5 лет лишения свободы с лишением права вождения пожизненно.

Только за прошлый год, на украинских дорогах, погибло 3 500 человек. Почти половина аварий произошла именно по вине пьяных водителей. Самыми шокирующими для украинцев стали случай в Харькове, где погибло 6 человек. Ситуация в Николаеве, где 24-летнюю девушку, только за один год, трижды задерживали пьяной за рулем. Максимум, что мог сделать суд это лишить ее прав на 10 лет. Ну и, конечно, свежее задержание помощника судьи Верховного суда Олега Ляшока.

Стоит, также, отдельно подчеркнуть, что на данный момент за вождение в пьяном виде украинским водителям грозит штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год.

Если брать европейский опыт, то в ЕС, по сути, есть два вида нарушения, после которых водитель немедленно лишается и прав и машины. Это езда без страховки и вождение в нетрезвом виде. Причем во втором случае, в большинстве случаев, это и дорога за решетку.

Такое ужесточение норм должно отрезвить тех водителей, которые садятся за руль в любом состоянии, уповая на свой опыт и отсутствие серьезного наказания. Надеюсь, что депутаты не будут затягивать со вторым чтением и принятием закона в целом, а на наших дорогах станет гораздо безопаснее.