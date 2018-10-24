В Україні замінять прописку на реєстрацію: що зміниться

В Україні хочуть скасувати обов'язкову "прописку" — штамп у паспорті про місце реєстрації.

Про нововведення, запропоновані у законопроекті №9218 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов у Facebook.

"Що є зараз: процедура змушує кожного громадянина доводити державі своє право проживання у квартирі і вимагає мінімум 2 візити, 3 документи і 1 день. Процедура пов'язана з правом власності, а не реального проживання, тому держава не знає, кого і де шукати", — пояснює він.

За словами заступника міністра, держава повинна це знати, щоб розраховувати навантаження на школи і лікарні, щоб поліція могла шукати свідків, а суди відправляти повідомлення, щоб люди могли проголосувати на місцевих виборах тощо.

"Що буде: заявний принцип, повністю відв'язаний від власності. Через ЦНАУ (Центри надання адміністративних послуг. — Ред.), поштою або онлайн можна послати одну заяву і повідомити про своє місце проживання — у власній квартирі або орендованій, або у друзів", — сказано у законопроекті.

Зазначається, що нардепи мають намір знищити зв'язок власності та реєстрації і таким чином позбутися шахрайства:

"Реєстрація не дає ніяких прав на майно або право доступу. Власнику автоматично повідомлять, що у нього хтось зареєструвався. Якщо він каже, що це неправда, то на людину, яка подала завідомо неправдиві дані, буде накладено штраф, і вона не зможе реєструватися, поки не сплатить".

Водночас обіцяють, що перевірок фактичного проживання не буде.

"Перевіряються лише окремі випадки (наприклад, неправомірна реєстрація чи реєстрація 100 осіб в одному приміщенні) — і тільки дистанційно (листування). Ніхто ходити по квартирах не буде!" — пояснив Нефьодов.

Раніше OBOZREVATEL роз'яснював, як оформити реєстрацію в Україні.