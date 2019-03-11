В Україні можуть у 10 разів злетіти штрафи за порушення ПДР: що відомо

В Україні можуть істотно збільшити штрафи для автомобілістів за непристебнутий пасок безпеки і порушення правил перевезення дітей.

Два відповідні законопроекти були зареєстровані у Верховній Раді.

Так, народні депутати пропонують підвищити плату за непристебнутий пасок у 10 разів. "У ч. 4 ст. 121 замість слова "три" викласти слово "тридцять", — зазначено у проекті №10131. Отже, замість 51 грн водій має заплатити 510 грн.

bessarabiainform.com

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"Порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — стверджує законопроект №10130. Отже, в разі ухвалення парламентом відповідного закону, на українців чекає штраф 510 грн за:

перевезення дітей зростом нижче 145 см без дитячого крісла;

перевезення дітей віком молодше 12 років без дитячого крісла;

перевезення дітей до 16-ти років у будь-яких вантажних автомобілях;

перевезення організованих груп дітей у темний час доби.

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За повторне порушення правил водій буде оштрафований у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.

kurer-sreda.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні запропонували ввести покарання у вигляді громадських робіт для порушників ПДР.

Автоюрист Вадим Володарський висловив думку, що збільшення в Україні штрафів водіям за непристебнутий пасок безпеки є неправомірним і неефективним методом.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким українських водіїв зобов'яжуть передавати документи в руки патрульної поліції, а не пред'являти, як зараз. Також водії, на вимогу поліції, будуть зобов'язані заглушити двигун, витягнути ключі з запалювання і залишити транспортний засіб.

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