4 часа на обед и длинный отпуск: как в Украине могут изменить КЗоТ

В Украине вновь заговорили об изменениях в Трудовом кодексе. Он был принят почти полвека назад, поэтому основные нормы давно устарели.

В новом проекте же планируют увеличить украинцам отпуск, а также ввести 4-х часовую “сиесту” для самых сложных профессий.

Какие еще изменения предлагаются в КЗоТе и когда его примут в Верховной Раде – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине снова заговорили о принятии нового Трудового кодекса. Дело в том, что действующий документ утвердили еще в 1970-х;

Новый проект зарегистрировали в парламенте в 2014 году, но до сих пор не приняли. Там вводят понятия дистанционной работы, вносят изменения в правила работы беременных, а также дополняют список причин для увольнения;

В профсоюзе документ встретили прохладно. Как оказалось, он не отвечает двум десяткам различных рекомендаций от Международной организации труда;

Почему КЗоТ нужно менять

Основная причина – он был принят во времена Советского Союза, еще в далеком 1971 году. С тех пор сам документ регулярно обновляли. От его изначальной редакции осталось разве что название. Также уже независимая Украина ратифицировала ряд документов, в частности и Конвенцию Международной организации труда.

Там регулярно мониторят процессы, связанные с правилами и условиями работы. Очевидно, что за 45 лет многое поменялось.

Какие изменения есть в новом КЗоТ

Проект нового Трудового кодекса был подан в парламент еще в конце 2014 года. Через год его приняли в первом чтении, и с тех пор он застопорился на рассмотрении в комитетах. Финальный вариант проекта был готов еще в июле 2017-го.

Все это время у парламента не было ни желания, ни политической воли урегулировать вопрос с трудовым законодательством для украинцев. А изменения в нынешний закон предлагают существенные.

К примеру, увеличить отпуск на 4 дня. Сейчас стандартный равен 24 дням, в случае принятия идеи – он будет полноценных 4 недели, то есть 28 дней. Также на дополнительный отпуск (максимальной продолжительностью до 35 дней в году) имеют право шахтеры, украинцы, которые работают при низких или высоких температурах или на улице, родителе детей с инвалидностью, медицинские работники, ВИЧ-инфицированные и т. д.

Рабочие в Украине

В Исландии ежегодный отпуск составляет 34 дня, в Италии – 31, в Германии – 30, в Польше – 26, украинцы же отдыхают всего 24 дня (без учета выходных). В развитых странах ЕС считается, что "норма" должна составлять не менее четырех недель. Правда, там продуктивность работы среднестатистического сотрудника выше, чем в Украине.

Еще одно нововведение – легализация удаленной работы. Сейчас она де-факто не регулируется законом. Также в проекте расширяется список причин, исходя из которых сотрудника могут уволить. Там указан целый перечень, где из нового добавляется “неудовлетворительное состояние здоровья”, “разглашение коммерческой тайны”.

Разрешена в законопроекте и репатриация сотрудника. Это возвращение работника, находящегося за пределами Украины в командировке для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных, строительных работ или работ, выполняемых вахтовым методом, или же обучение с отрывом от работы.

Право на репатриацию есть у членов морского экипажа, речного, воздушного судна или поездной бригады – работники, которые заняты на международных перевозках и т.д. Условия репатриации прописаны следующие:

истечения срока трудового договора или трудового договора на конкретный рейс, который закончился за рубежом;

заболевания, получения травм или по другим причинам, подтвержденным медицинским заключением, если работник по такому заключению является транспортабельным;

катастрофы транспортного средства, на котором работал работник;

если владелец транспортного средства не может выполнять обязанности работодателя в результате банкротства, продажи транспортного средства, изменения регистрации, ареста транспортного средства или по другим причинам;

если транспортное средство без согласия работника направляется в зону военных действий.

Отдельно прописана и норма, которая касается испытательного срока. Он не может быть более 3-х месяцев, а для рабочих специальностей – не более одного.

Отпуск

Если же работодатель собирается уволить стажера, он обязан предупредить его за 3 дня. Также в законопроекте указан и перечень тех лиц, для которых устанавливается испытательный срок:

уволенные с военной или альтернативной (невоенной) службы, которые впервые приступают к работе в течение года после такого увольнения;

инвалиды направлены на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы.

победители конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

те, которые прошли стажировку во время принятия на работу с отрывом от основной работы;

избранные на должность;

те, которые закончили профессионально-технические и высшие учебные заведения и впервые приступают к работе по полученной профессии (специальности);

беременные женщины, работники с семейными обязанностями, имеющих детей в возрасте до трех лет;

несовершеннолетние;

те, с которыми заключается трудовой договор сроком до двух месяцев.

В обновленном кодексе обращают внимание и на защиту трудовых прав беременных. Предлагается на время проведения медицинских обследований освобождать женщин от выполнения работы и сохранять за ними среднюю зарплату.

К слову, в Раде есть еще одна инициатива – увеличение рабочей "сиесты" до 4-х часов. Правда, коснется это тех, кто работает в тяжелых условиях (например, на жаре).

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Юрист Независимого профсоюза горняков Украины Глеб Колесов раскритиковал представленный народными депутатами проект закона. По его словам, в нем не учтены 22 поправки, рекомендованные Международной организацией труда.

“Это многострадальный проект закона, его много раз переписывали уже. Мы вносили правки, рассматривали его и пришли к выводу, что принимать в этом виде нельзя. Тут есть много дискриминационным норм. К примеру, работодатель имеет право на месяц перевести сотрудника без его ведома на другое место работы.

Еще вот интересная норма – причина для увольнения может стать неудовлетворительное состояние здоровья сотрудника. Это означает, что по любому поводу у вас будут требовать медсправку, а при желании и вовсе уволят по этой статье без особых проблем”, – рассказал OBOZREVATEL Колесов.

Когда его примут в парламенте

Законопроект уже принят в первом чтении. Это говорит о том, что его могут рассматривать народные депутаты и следующего созыва. Вероятно так и будет, ведь до конца работы этой Верховной Рады осталось 3 пленарных недели.

"В Раде ближайшие недели будут рассматривать избирательный кодекс, поэтому ничего больше народные депутаты принимать не будут. Недавно была встреча со спикером (Андреем Парубием. – Ред.), он сказал, что так как сейчас начался предвыборный сезон и нардепы не ходят на работу, парламент до конца каденции исключительно займется кодексом", – подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL нардеп из фракции Блок Петра Порошенко Ирина Суслова.

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