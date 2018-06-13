В Україні хочуть легалізувати громадянське партнерство ЛГБТ: що відомо

Міністерство юстиції України збирається наполягати на розгляді Кабінетом міністрів законопроекту про легалізацію громадянського партнерства для різностатевих і одностатевих пар.

Таку заяву зробив генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правої обізнаності Мін'юсту Владислав Власюк під час круглого столу в офісі омбудсмена, передає Центр інформації про права людини.

"Ми вважаємо, цей захід має бути в Плані дій, незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, у яких просили виключити його. Ми лишаємо цей захід. Кабінет Міністрів має розробити законопроект та подати на розгляд Верховної Ради до IV кварталу 2019 року" , - зазначив він.

За словами Власюка, захід сформульовано як "легалізація зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння, успадкування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності та конституційного права не свідчити проти свого партнера".

У свою чергу, правозахисник ЛГБТ-центру "Наш світ" Андрій Кравчук заявив, що захід в Національній стратегії є принциповим питанням.

"Якщо ми хочемо бути країною-учасницею ЄС, ми маємо вирішити, зокрема, це питання. Цивільні партнерства демонструють відданість принципам сучасної ліберальної демократії, що, зокрема, полягають у рівному захисті прав людини, незалежно від будь-яких ознак. Якщо ви робите винятки із загального правила, це порушує демократичні принципи. Я закликаю Міністерство юстиції не замовчувати це питання. Бо виникає враження, що нічого не робиться у виконанні Нацстратегії з прав людини і Україна не така, якою вона хоче бути", - звернувся Кравчук до Власюку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні посли 16 країн і глава представництва Євросоюзу в Україні закликали Київ підтримувати рівність, гідність і верховенство права по відношенню до представників ЛГБТ-спільнот.