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19 ноября • обновлено в 17:31
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/ Право

Суд обязал РФ выплатить компенсацию родственникам погибшего бойца ВСУ

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Балтский районный суд Одесской области удовлетворил два иска родственников бойца Виталия Порфирьева, который погиб на востоке Украины, и обязал Российскую Федерацию выплатить им моральную компенсацию на общую сумму в 120 тыс. евро.

Балтский районный суд руководствовался при определении размера компенсации подобными решениями, принятыми Европейским судом по правам человека. Об этом OBOZREVATEL стало известно из Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Суд признал, что Российская Федерация, нарушив международные договоры, является по отношению к Украине страной-агрессором и должна нести ответственность за моральный ущерб, причиненный семье погибшего.

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Скончался легендарный командир 128-й бригады ВСУ
Виталий Порфирьев

Виталий Порфирьев

trassae95.com

19-летний Виталий Порфирьев получил тяжелое ранение в районе Дебальцево в феврале 2015 года, был доставлен в госпиталь в Харькове, где позже скончался. В селе Мироны Балтского района, где родился Герой, в его честь назвали улицу. Виталий Порфирьев посмертно награжден орденом Данилы Галицкого.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал это важной победой.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Россия - страна-агрессор
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Есть два способа получить гроши. Реалистический - писать в спортлото, фантастический - получить денюшку с того, кто этого пацана послал на убой- МО, Главком Порося...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га!!! Акциями Газпрома возьмёте? Бу-га-га-га!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем бедолаги умишком тронулись))))))))))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Пигин Макс, а у них как с началом нэзележности тронулся, так назад уже не возвращался! Думаешь, почему государственным флагом своей страны они выбрали флаг больных синдромом болезни Да-уна?
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