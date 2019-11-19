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19 листопада • оновлено в 17:32
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Суд зобов'язав РФ виплатити компенсацію родичам загиблого бійця ВСУ

1.1т
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Балтський районний суд Одеської області задовольнив два позови родичів бійця Віталія Порфирьева, який загинув на сході України, і зобов'язав Російську Федерацію виплатити їм моральну компенсацію на загальну суму в 120 тис. Євро.

Балтський районний суд керувався при визначенні розміру компенсації подібними рішеннями, прийнятими Європейським судом з прав людини. Про це OBOZREVATEL стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень України.

Суд визнав, що Російська Федерація, порушивши міжнародні договори, є по відношенню до України країною-агресором і повинна нести відповідальність за моральну шкоду, заподіяну сім'ї загиблого.

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Помер легендарний командир 128-ї бригади ЗСУ
Віталій Порфирьев

Віталій Порфирьев

trassae95.com

19-річний Віталій Порфирьев отримав важке поранення в районі Дебальцево в лютому 2015 року, був доставлений в госпіталь в Харкові, де пізніше помер. У селі Мирони Балтського району, де народився Герой, в його честь назвали вулицю. Віталій Порфирьев посмертно нагороджений орденом Данила Галицького.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав це важливою перемогою.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Росія - країна-агресор
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Есть два способа получить гроши. Реалистический - писать в спортлото, фантастический - получить денюшку с того, кто этого пацана послал на убой- МО, Главком Порося...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га!!! Акциями Газпрома возьмёте? Бу-га-га-га!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем бедолаги умишком тронулись))))))))))
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Исаев Максим
Исаев Максим
Пигин Макс, а у них как с началом нэзележности тронулся, так назад уже не возвращался! Думаешь, почему государственным флагом своей страны они выбрали флаг больных синдромом болезни Да-уна?
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