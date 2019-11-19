Суд зобов'язав РФ виплатити компенсацію родичам загиблого бійця ВСУ

Балтський районний суд Одеської області задовольнив два позови родичів бійця Віталія Порфирьева, який загинув на сході України, і зобов'язав Російську Федерацію виплатити їм моральну компенсацію на загальну суму в 120 тис. Євро.

Балтський районний суд керувався при визначенні розміру компенсації подібними рішеннями, прийнятими Європейським судом з прав людини. Про це OBOZREVATEL стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень України.

Суд визнав, що Російська Федерація, порушивши міжнародні договори, є по відношенню до України країною-агресором і повинна нести відповідальність за моральну шкоду, заподіяну сім'ї загиблого.

Віталій Порфирьев trassae95.com

19-річний Віталій Порфирьев отримав важке поранення в районі Дебальцево в лютому 2015 року, був доставлений в госпіталь в Харкові, де пізніше помер. У селі Мирони Балтського району, де народився Герой, в його честь назвали вулицю. Віталій Порфирьев посмертно нагороджений орденом Данила Галицького.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав це важливою перемогою.

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