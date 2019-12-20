Новая реформа Зеленского коснется всех: по стране разошлют "смотрящих"?

В плане децентрализации Украины Владимира Зеленского нашли очень протеворечивый пункт – создание префектов в каждой области. Многие уже заговорили о легализации "смотрящих" от главы государства, которые смогут приостанавливать работу местных советов и мэров городов.

В чем риски новой идеи Зеленского и почему это может навредить украинцам – разбирался OBOZREVATEL.

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Одно из главных нововведений законопроекта – создание должности “префекта”. На местах ликвидируются администрации. На их место придут “префекты” со своими офисами, где они смогут самостоятельно определять количество сотрудников.

Префект может работать не более 3-х лет и получит значительные полномочия. Его назначает с подачи правительства президент, которому он и отчитывается о работе. Главный же рычаг влияния префекта (по факту – президента) – возможность приостановить работу любого местного совета (или мэра) в том случае, если их решения противоречит Конституции.

Хотя депутат местного совета или мэр города – исключительно избираемая должность. Этого человека на выборах выбирают украинцы. Сейчас же предлагают назначенному префекту иметь право парализовать работу этого органа без решения суда.

В каких случаях? Речь идет об угрозе территориальному суверенитету и целостности, национальной безопасности Украины. После приостановления работы местного органа, префект автоматически подает заявление в суд.

После же этого президент назначает временного государственного уполномоченного, (к которому, фактически, переходит власть на месте). Он направляет и организует деятельность местных органов власти до тех пор, пока решение не примет Конституционный Суд Украины (не более 7 дней).

В случае признания акта органа местного самоуправления неконституционным, такой акт теряет силу, а совет – распускается Верховной Радой и назначаются внеочередные выборы.

Почему это плохо

Такая норма несет значительные риски и может стать основой для манипуляции. Во-первых, нет никаких сдерживающих факторов для префекта. Он подотчетен только Кабмину и президенту.

Во-вторых, не исключено, что через префекта президент попросту будет контролировать местные советы. В нужный момент их будут распускать, а рассмотрение со стороны КСУ могут затягиваться. А найти повод – не так сложно. При большом желании, многие решения можно подать в виде попытки создать угрозу нацбезопасности.

К примеру, если областной совет проголосует против "формулы Штайнмаера" или "против подписания газовых соглашений с Россией". Это все при удобном случае можно интерпретировать по-своему. А пока там Конституционный Суд разберется – органы местного самоуправления работать не будут.

"Для того, чтобы более-менее представить, как на самом деле будет функционировать вся эта система префектов и какие есть риски, хорошо бы увидеть законопроект о статусе префектов. Нам его еще никто не показал. Относительно самого предложения Зеленского, даже поверхностный анализ показывает, что префект будет иметь реальную возможность злоупотреблять своими полномочиями в отношении органов местного самоуправления. По моему мнению, логичнее было предположить, что исключительно суд приостанавливает действие таких актов по обращению префекта", – рассказал OBOZREVATEL юрист Александр Марусяк.

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Называет попыткой узурпации прописанные полномочия префектов и народный депутат 8-го созыва Дмитрий Белоцерковец. Он уверен, что 7 дней никто не будет изучать решения о непровомерности принятого решения. Все банально затянется на месяцы.

"Вероятность принятия решения в отведенный срок стремительно приближается к 0. К сожалению, не расписано, что происходит в случае, если за отведенное время КСУ не принимает решение. Зато почему-то расписано, что на период рассмотрения обращения в Конституционном суде приостанавливаются полномочия совета/исполкома/мэра и вводится временный государственный уполномоченный, который фактически заменяет всю местную власть до принятия КСУ решения...", – уверен экс-нардеп.

Раскритиковали этот законопроект и в партии "Голос". По словам народного депутата Романа Лозинского, он направлен на централизацию, а не на децентрализацию.

"Мы отдаем ресурсы и полномочия на места, будут ошибки, поэтому контроль там нужен. Но в пункте 5 прописано, что полномочия этих представителей прописываются законом.

То есть завтра Рада примет решения и даст любое количество прав. Префекты станут местными царями и феодалами от которых будет зависеть все. Теперь к ним в баню или в кабак будут приезжать люди и решать свои вопросы. Мы меняем в этой части шило на мыло", – подчеркнул OBOZREVATEL Лозинский.

Что говорят в "Слуге народа"?

Позицию монобольшинства разъяснил народный депутат Виталий Безгин. Он объясняет наличие префектов опытом Польши и Франции, а также лоббизмом со стороны Европейского Союза.

"Поскольку проект изменений в КУ предусматривает создание других независимых от центральной власти исполнительных органов при облсоветах. Префекты же занимаются только координацией и контролем. То есть мы наоборот увеличиваем независимость местного самоуправления, но, очевидно, добавляем и контрольных функций со стороны государства.

Если ОГА и РГА – де-факто президентская вертикаль, то префекты – это государственные служащие. Которые будут попадать на должности через кадровый резерв, который формирует конкурсная комиссия из представителей ОП, КМУ и экспертной среды. А механизм ротации с заменой места работы раз в три года станет еще одним предохранителем от коррупции и злоупотреблений", - уверяет нардеп.

Подробный разбор нового законопроекта от президента вы можете прочитать здесь. Там речь пойдет о делении Украины на округа, проблеме отстутсвия в проекте Севастополя и возможности в ручном формате менять границы областей.

Если законопроект будет утвержден в такой редакции, то существуют очевидные ризки контроля со стороны Офиса президента за местными советами. Теперь украинцы не будут уверены в том, что их депутаты смогут проработать отведенный им срок. В случае накала страстей, президент сможет шантажировать практически любого мэра или местный совет в Украине.

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