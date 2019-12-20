Нова реформа Зеленського торкнеться всіх: по країні розішлють "смотрящих"?

У плані децентралізації України Володимира Зеленського знайшли дуже суперечливий пункт – створення префектів у кожній області. Багато хто вже заговорив про легалізацію "смотрящих" від глави держави, які зможуть призупиняти роботу місцевих рад і мерів міст.

У чому ризики нової ідеї Зеленського і чому це може нашкодити українцям – з'ясовував OBOZREVATEL.

Як Зеленський візьме владу в регіонах

Одне з головних нововведень законопроєкту – створення посади "префекта". На місцях ліквідовуються адміністрації. Їхнє місце посядуть "префекти" зі своїми офісами, де вони зможуть самостійно визначати кількість співробітників.

Префект може працювати не більш ніж три роки і отримає значні повноваження. Його призначає з подачі уряду президент, якому він і звітує про роботу. Головний же важіль впливу префекта (за фактом – президента) – можливість призупинити роботу будь-якої місцевої ради (або мера) в тому разі, якщо їхні рішення суперечать Конституції.

Хоча депутат місцевої ради або мер міста – виключно виборна посада. Цю людину на виборах обирають українці. Зараз же пропонують призначенному префекту мати право паралізувати роботу цього органу без рішення суду.

У яких випадках? Йдеться про загрозу територіальному суверенітету й цілісності, національній безпеці України. Після призупинення роботи місцевого органу, префект автоматично подає заяву до суду.

Після цього ж президент призначає тимчасового державного уповноваженого (до якого, фактично, переходить влада на місці). Він спрямовує та організовує діяльність місцевих органів влади доти, доки рішення не ухвалить Конституційний Суд України (не більш ніж 7 днів).

У разі визнання акта органу місцевого самоврядування неконституційним, такий акт втрачає силу, рада розпускається Верховною Радою і призначаються позачергові вибори.

Чому це погано

Така норма несе значні ризики і може стати основою для маніпуляції. По-перше, немає жодних стримувальних факторів для префекта. Він підзвітний лише Кабміну та президенту.

По-друге, не виключено, що через префекта президент просто контролюватиме місцеві ради. Потрібної миті їх будуть розпускати, а розгляд із боку КСУ може затягуватися. А знайти підстави не так вже й складно. За великого бажання, багато рішень можна подати у вигляді спроби створення загрози нацбезпеці.

Наприклад, якщо обласна рада проголосує проти "формули Штайнмаєра" або "проти підписання газових угод із Росією". Це все за нагоди можна інтерпретувати по-своєму. А поки там Конституційний Суд розбереться – органи місцевого самоврядування працювати не будуть.

"Для того, щоб більш-менш уявити, як насправді буде функціонувати вся ця система префектів і які є ризики, добре б побачити законопроєкт про статус префектів. Нам його ще ніхто не показав. Щодо самої пропозиції Зеленського – навіть поверхневий аналіз показує, що префект матиме реальну можливість зловживати своїми повноваженнями щодо органів місцевого самоврядування. На мою думку, логічніше було припустити, що виключно суд призупиняє дію таких актів щодо поводження префекта", – розповів OBOZREVATEL юрист Олександр Марусяк.

Дивіться відео на тему:

Називає спробою узурпації прописані повноваження префектів і народний депутат 8-го скликання Дмитро Білоцерковець. Він упевнений, що 7 днів ніхто не буде вивчати рішення про непровомірність ухваленого рішення. Все банально затягнеться на місяці.

"Ймовірність ухвалення рішення упродовж відведеного терміну стрімко наближається до нуля. На жаль, не зазначено, що відбувається в разі, якщо за відведений час КСУ не ухвалює рішення. Зате чомусь розписано, що на період розгляду звернення в Конституційний суд припиняються повноваження ради/виконкому/мера і з'являється тимчасовий державний уповноважений, який фактично замінює всю місцеву владу до рішення КСУ...", – впевнений екснардеп.

Розкритикували цей законопроєкт і в партії "Голос". За словами народного депутата Романа Лозинського, він спрямований на централізацію, а не на децентралізацію.

"Ми віддаємо ресурси і повноваження на місця, будуть помилки, тому контроль там потрібен. Але в пункті 5 сказано, що повноваження цих представників прописуються законом.

Тобто завтра Рада ухвалить рішення і дасть будь-яку кількість прав. Префекти стануть місцевими царями і феодалами від яких залежатиме все. Тепер до них в баню або в кабак будуть приїжджати люди і вирішувати свої питання. Ми змінюємо в цій частині шило на мило", – підкреслив OBOZREVATEL Лозинський.

Що кажуть в "Слузі народу"?

Позицію монобільшості роз'яснив народний депутат Віталій Безгін. Він пояснює наявність префектів досвідом Польщі та Франції, а також лобізмом із боку Європейського Союзу.

"Оскільки проєкт змін до КУ передбачає створення інших незалежних від центральної влади виконавчих органів при облрадах. Префекти же займаються тільки координацією і контролем. Тобто ми навпаки збільшуємо незалежність місцевого самоврядування, але, очевидно, додаємо і контрольних функцій з боку держави.

Якщо ОДА і РДА – де-факто президентська вертикаль, то префекти – це державні службовці. Які потраплятимуть на посаді через кадровий резерв, який формує конкурсна комісія з представників ОП, КМУ та експертного середовища. А механізм ротації із заміною місця роботи раз на три роки стане ще одним запобіжником від корупції і зловживань", – запевняє нардеп.

Докладний розбір нового законопроєкту від президента ви можете прочитати тут. В ньому йтиметься про поділ України на округи, проблему відсутності в проєкті Севастополя і можливість у ручному форматі змінювати кордони областей.

Якщо законопроєкт буде затверджений в такій редакції, то існують очевидні ризки контролю з боку Офісу президента за місцевими радами. Тепер українці не матимуть впевненості в тому, що їхні депутати зможуть пропрацювати відведений їм термін. У разі загострення пристрастей, президент зможе шантажувати практично будь-якого мера або місцеву раду в Україні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!