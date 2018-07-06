Суд принял окончательное решение по "Межигорью" Януковича

Резиденция "Межигорье", где проживал беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, была передана судом в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных преступным путем (АРМА).

Об этом сказано в решении Печерского районного суда Киева. В АРМА также подтвердили, что указанным постановлением имущество было передано им в управление, передает "Украинская правда".

Так, в АРМА передали "Центр отдыха и здоровья", расположенный по ул. Ивана Франко, 19, жилой дом №18 по той же улице, дом 123-а по ул. Межигорской в селе Новые Петровцы.

Также агенство получило контроль над земельным участком площадью 1,7688 га, расположенным за пределами села, еще одним домом площадью 619,6 кв.м, квартирой площадью 239,40 кв.м и двумя гаражами.

АРМА будет также управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит", который, как указано в решении суда, составляет 146 629 340 гривен.

Межигорье

Как сообщал OBOZREVATEL, Янукович во время бегства из Украины вел переговоры с тогдашним лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.