Создатели Антикоррупционного суда в Украине попали в скандал

Члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), которые отбирали судей для Антикоррупционного суда Украины, не подали свою декларации о доходах.

Таким образом, они нарушили антикоррупционное законодательство нашей страны, написал вице-президент Мирового конгресса украинских юристов Ростислав Кравец на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет об Аурелиусе Гутаускасе, Флеминге Кристиане Денкере, Лорне Маклин Харрис, Мирьяне Лазарове Трайковской, Сере Энтони Хупере и Теде Зажечни.

"Для того, чтобы подтвердить реальную независимость антикоррупционных органов в Украине (НАБУ, САП) от иностранных спонсоров и кукловодов, а также вновь созданного Антиконституционного суда, одно из первых дел, которое должно быть рассмотрено судом, и как говорят эти самые спонсоры с их послами, — получение обвинительных приговоров с реальными сроками в отношении членов ОСМЭ, отбиравших тот самый суд", — пишет Кравец.

Суд Корреспондент.net

Он подчеркнул, что упомянутые выше лица нарушили созданное под руководством тех людей, которые за них поручились, новое украинское антикоррупционное законодательство, а именно не подали декларации.

"Судя по их высочайшей компетенции и опыту, они сделали это, видимо, намеренно. И уж поверьте, я уверен, что если бы они подали декларации, вопросов об их незаконном обогащении было бы куда больше, чем к кандидатам на должность судьи", — добавил эксперт.

Кравец напомнил, что за это в уголовном кодексе Украины предусмотрена проллобированная ими же статья: 366-1. За ее нарушение предусмотрен штраф от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от 150 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Думаю, для таких лиц должно быть максимальное наказание. Если их к ответственности не привлекут, то все это будет яркой демонстрацией двойных стандартов и фактически внешнего управления Украиной, а работу антикоррупционных органов и самого суда можно считать исключительно заказной в интересах не Украины, а лиц уничтожающих независимость нашей страны и фактически работающих в интересах других государств", — считает юрист.

Кроме того, резюмировал Кравец, все решения такого суда априори не законны и политически мотивированны. Для этого, по его мнению, туда и отбирали соответствующих лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол США в Украине Мари Йованович призвала уволить с должности руководителя САП Назара Холодницкого. Она заявила, что тому, кто был пойман за предоставлением консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверять вести эти самые дела.

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