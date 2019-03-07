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Творці Антикорупційного суду в Україні втрапили у скандал

3.1тЧитати матеріал російською

Члени Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), які відбирали суддів для Антикорупційного суду України, не подали свою декларації про доходи.

Таким чином, вони порушили антикорупційне законодавство нашої країни, написав віце-президент Світового конгресу українських юристів Ростислав Кравець на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема йдеться про Ауреліуса Гутаускаса, Флемінга Крістіана Денкера, Лорну Маклін Харріс, Мір'яну Лазарову Трайковську, сера Ентоні Хупера і Теда Зажечні.

"Для того, щоб підтвердити реальну незалежність антикорупційних органів в Україні (НАБУ, САП) від іноземних спонсорів і ляльководів, а також новоствореного Антиконституційного суду, одна з перших справ, яка має бути розглянута судом, і як кажуть ці самі спонсори з їхніми послами, — отримання обвинувальних вироків з реальними термінами щодо членів ГРМЕ, які добирали той самий суд", — пише Кравець.

Суд

Суд

Корреспондент.net

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Він наголосив, що згадані вище особи порушили створене під керівництвом тих людей, які за них поручилися, нове українське антикорупційне законодавство, а саме не подали декларації.

"Судячи з їхньої високої компетенції і досвіду, вони зробили це, мабуть, навмисно. І повірте, я впевнений, що якби вони подали декларації, питань про їхнє незаконне збагачення було б значно більше, ніж до кандидатів на посаду судді", — додав експерт.

Кравець нагадав, що за це у кримінальному кодексі України передбачена пролобійована ними ж стаття: 366-1. За її порушення передбачено штраф від 2 500 до 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи терміном від 150 до 240 годин або позбавлення волі терміном до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

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"Гадаю, для таких осіб має бути максимальне покарання. Якщо їх до відповідальності не притягнуть, то все це буде яскравою демонстрацією подвійних стандартів і фактично зовнішнього управління Україною, а роботу антикорупційних органів і самого суду можна вважати винятково замовною в інтересах не України, а осіб, які знищують незалежність нашої країни і фактично працюють в інтересах інших держав", — вважає юрист.

Крім того, резюмував Кравець, всі рішення такого суду апріорі незаконні і політично мотивовані. Для цього, на його думку, туди і відбирали відповідних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол США в Україні Марі Йованович закликала звільнити з посади керівника САП Назара Холодницького. Вона заявила, що того, хто був спійманий на наданні консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності за звинуваченням у корупції, не можна довіряти вести ці самі справи.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Ростислав Кравець
Теги
НАБУСпеціалізована антикорупційна прокуратура
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Накладюк Ярослав
Накладюк Ярослав
Видимо АКС будет таким же "независимым" органом, как и НАБУ, который по просьбе Штатов слил дело Злочевского, у которого как оказалось бизнес с сыном Байдена.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Пердаки подгорают, и поэтому КАЗНОКРАДЫ перешли в наступление!
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