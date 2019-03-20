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Права полиции можно не показывать: в Украине сделали важное уточнение для водителей

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В Украине полицейский не имеет права требовать от водителя документы на право управления авто, если у него нет доказательств правонарушения.

Об этом говорится на странице "Дорожный адвокат" в Facebook, ссылаясь на заключение Верховного суда.

В качестве примера приводится ситуация, когда полицейский останавливает водителя якобы за нарушение правил дорожного движения, однако тот отказывается предъявить документы из-за отсутствия, по его мнению, правонарушения. В результате инспектор выносит постановление и штрафует на 425 грн.

"Однако Верховный суд решением от 15.03.2019 сделал вывод, что действия полицейского и постановление о наложении штрафа являются незаконными", - подчеркивается в сообщении.

Права полиции можно не показывать: в Украине сделали важное уточнение для водителей

В своем решении суд отметил, что, поскольку полицейским не задокументированы и не подтверждены доказательства факта нарушения водителем правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю являются неправомерным.

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"Полицейские обязаны учесть указанную позицию Верховного суда и прекратить практику необоснованных остановок", - заключили адвокаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде предложили ужесточить штрафы за непристегнутый ремень безопасности в авто. В случае принятия закона наказание увеличится в 10 раз (до 510 грн) и также коснется тех водителей, которые пренебрегают безопасностью своих детей.

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Тема
Война на дорогах
Место
Украина
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