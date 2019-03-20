Права поліції можна не показувати: в Україні зробили важливе уточнення для водіїв

В Україні поліцейський не має права вимагати від водія документи на право керування авто, якщо у нього немає доказів правопорушення.

Про це йдеться на сторінці "Дорожній адвокат" в Facebook, посилаючись на висновок Верховного суду.

Як приклад наводиться ситуація, коли поліцейський зупиняє водія нібито за порушення правил дорожнього руху, проте той відмовляється пред'явити документи через відсутність, на його думку, правопорушення. В результаті інспектор виносить постанову і штрафує на 425 грн.

"Однак Верховний суд рішенням від 15.03.2019 дійшов висновку, що дії поліцейського і постанова про накладення штрафу є незаконними", - підкреслюється в повідомленні.

У своєму рішенні суд зазначив, що, оскільки поліцейським не задокументовані і не підтверджені докази факту порушення водієм правил дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія є неправомірним.

"Поліцейські зобов'язані врахувати вказану позицію Верховного суду і припинити практику необґрунтованих зупинок", - уклали адвокати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді запропонували посилити штрафи за їзду без паска безпеки в авто. У разі прийняття закону покарання збільшиться в 10 разів (до 510 грн) і також торкнеться тих водіїв, які нехтують безпекою своїх дітей.

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