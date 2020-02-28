Повернути товар: лайфхаки для покупців

Мабуть кожен з нас стикався з ситуацією, коли радість від здійснення покупки змінюється розчаруванням від того, що омріяна річ виявилася неякісною. Перш ніж картати себе за неуважність, пам’ятайте: від купівлі неякісного товару не застрахований ніхто. Спробуємо відповісти на деякі питання, які виникають у покупців при спробі повернути товар продавцеві.

Читаємо гарантійний талон, дивимося термін придатності

Права споживача при придбанні товару належної якості захищені статтею 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

Для того, щоб повернути неякісний товар, необхідно пам’ятаємо про таке:

Неналежна якість товару була виявлена протягом гарантійного строку. Найчастіше він зазначається в гарантійному талоні, але це може бути і паспорт товару, етикетка тощо.

Для харчових продуктів – це термін придатності, який має бути зазначений на упаковці. Строк придатності обчислюється починаючи з дати виготовлення (ст. 7 Закону України "Про захист прав споживачів").

Однак на сезонні товари гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону. Наприклад, гарантійний термін на літній одяг рахують з 1 квітня, а на зимовий – з 01 жовтня (постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172).

Якщо гарантійні строки не встановлені, то неякісний товар можна повернути протягом 2 років, а об'єкти будівництва – не пізніше 10 років від дня передачі їх споживачеві.

А щодо придбання товару поштою? В цьому та у випадку, коли час укладення договору купівлі-продажу та час передачі товару покупцю не збігаються, гарантійний строк обчислюється, починаючи від дня передачі товару, а якщо товар потребує спеціальної установки, підключення чи складення – від дня їх здійснення.

Що робити, якщо чек втрачено

У покупця має бути в наявності розрахунковий документ. А для товарів, на які встановлено гарантійний строк, – технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Визначимося, що таке "розрахунковий документ". Це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу товарів. Добре, якщо покупець зберігає такі документи.

Якщо чек втрачено, його можна відновити. Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" продавці зобов’язані забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом 3 років після їх закінчення; друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом 3 років; надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання вимог Закону України "Про захист прав споживачів".

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Отже, інформація про продаж товару має зберігатися у продавця протягом трьох років. Покупцю, аби отримати дані про продаж товару необхідно звернутися до продавця із письмовою заявою, а продавець протягом 30 днів має надати письмову відповідь (ст. 20 Закону України "Про звернення громадян"). Якщо відповідь покупця не задовольняє, або взагалі не надана, необхідно звертатися до Інспекції із захисту прав споживачів.

Крім того, для встановлення факту купівлі товару покупець може звернутися до суду. Згідно з п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12.04.96 року "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів" втрата квитанцій, чеків, неодержання їх при придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити факт купівлі-продажу з допомогою свідків.

Зменшити ціну? Усунути недолік? Обирайте самі

Зверніть увагу! Вимоги споживача не будуть задоволені, якщо продавець чи виробник доведуть, що недоліки товару виникли через порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Тобто, товар приймуть назад або обміняють, якщо поломка сталася не з вашої вини.

Таким чином, якщо гарантійний термін не закінчився, а товар зламався, і не з вашої вини, ви можете висунути до продавця одну з таких вимог (п. 1 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів"):

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

А коли продавець не може виконати вашу вимогу, тоді ви в праві заявити іншу.

Однак, якщо протягом гарантійного строку були виявлені істотні недоліки, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікація товару ви маєте право за своїм вибором вимагати від продавця (виробника):

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар

Організувати та оплатити проведення експертизи має продавець

Таким чином, повернути товар або обміняти його можна у лише випадку, коли недолік є істотним, та наявна провина виробника або продавця.

Який недолік вважається істотним? Відповідно до законодавства, це такий недолік, який робить неможливим або недопустимим використання товару згідно з його цільовим призначенням, який виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову, з незалежних від покупця причин, і при цьому наділений хоча б однією з нижче вказаних ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Для підтвердження факту того, що недолік є істотним і в цьому винен виробник чи продавець часто буває необхідним зробити експертизу. Організувати та оплатити її проведення має продавець протягом 3 днів після того, як отримає на це згоду покупця.

Однак, якщо експерти дійдуть висновку, що у виникненні недоліків є провина покупця, йому доведеться оплатити проведення експертизи (ч. 4 ст. 17 Закону України "Про захист прав споживачів"). При чому, тривалість проведення самої експертизи має бути не більше 14 днів, якщо сторони не домовляться про інше.

А як бути з великогабаритними і тяжкими товарами?

Якщо товар важить більше, ніж 5 кілограмів чи великогабаритний, його перевозку до магазину чи сервісного центру та повернення покупцю оплачує продавець.

Коли проведена експертиза доведе, що товар не можна використовувати і в цьому не винен покупець, вам мають замінити зіпсований товар на такий самий, тільки справний, за умови, якщо він є в наявності. Якщо ж товару немає, то його мають замінити не пізніше, ніж через 2 місяці від дня подання заяви.

Якщо на момент заміни або повернення товару змінилася його ціна

Тут треба врахувати два моменти:

1. якщо проводиться заміна товару на продукт такої самої фірми, перерахунок вартості не здійснюється;

2. якщо неякісний товар міняють на такий же продукт іншої марки, необхідно зробити перерахунок: якщо ціна піднялася – береться до уваги ціна на момент обміну, якщо знизилася – на день купівлі.

Ті самі правила діють і при поверненні товару. Причому гроші, сплачені за товар, повертаються в той же день, а вразі неможливості – не пізніше ніж через тиждень.

Якщо покупець вирішить вимагати безкоштовного усунення недоліків товару, це має бути виконано протягом 14 днів, або, якщо сторони домовляться про це, – в інший строк. В цей час покупець може написати заяву про надання йому на період ремонту в користування товар аналогічної марки і продавець має власним коштом доставити такий товар із власного обмінного фонду. Щоправда, таке правило стосується не всіх товарів, їхній перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 року № 172. До нього входять, зокрема телевізори, магнітофони, холодильники, пилососи та ін. А за кожний день зволікання чи за кожний день затримки ремонту, покупцю виплачується неустойка в розмірі 1% від вартості товару.

Що не можна обміняти чи повернути

Є товари, які не можна повернути продавцю. Їхній перелік визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 року № 172. Отже, до товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) потрапили всі продовольчі товари, лікарські засоби та предмети гігієни, товари для немовлят, манікюрні інструменти, ювелірні вироби та ін. Загалом цей перелік є вичерпним і включає 31 позицію.

Проконсультуйтеся з юристом

Якщо виникли труднощі з обміном чи поверненням товару, ви завжди можете звернутись до найближчого центру або бюро правової допомоги та отримати кваліфіковану і вичерпну консультацію з цього та інших питань.Їхні адреси можна знайти на сайті http://legalaid.gov.ua . Можна зателефонувати до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за безкоштовним номером 0 800 213 103. Отримати юридичну також консультацію можна онлайн через форму зворотного зв’язку на сайті http://legalaid.gov.ua. Крім того, отримати відповідь на правове запитання можна, написавши повідомлення на офіційних сторінках системи БПД у соціальних мережах Facebook та Instagram. Знайти відповідь на юридичне запитання можна також у правничій вікіпедії WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua/. Прочитати консультацію можна на Telegram-каналі системи БПД.

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