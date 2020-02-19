Інколи виникають життєві обставини, які змушують чоловіка засумніватися в тому, чи насправді він є біологічним батьком для свого нащадка.

Поштовхом для написання цієї статті стали декілька випадків з моєї власної практики. В одному з таких випадків до мене звернувся молодий чоловік, який тривалий час не проживав зі своєю дружиною, але шлюб з нею не розірвав. І ось одного дня отримав цей чоловік з суду повістку та позовну заяву його дружини, в якій вона просить суд призначити аліменти на утримання їхньої дитини. Здивуванню чоловіка не було меж, адже з дружиною він не проживав набагато більше, ніж триває вагітність. Тому його хвилювало два питання: як може бути, що дружина вимагає від нього сплати аліментів на явно не його дитину і що з цим робити?

Батько лише на папері

Стосовно першого питання, то все пояснюється дуже просто. Частиною 1 статті 122 Сімейного кодексу України визначено, що дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Для визначення походження дитини від подружжя достатньо двох документів: свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини. При здійсненні актового запису в Книзі реєстрації народжень не вимагається присутність обох батьків. Тому жінка, маючи свідоцтво про шлюб та документ закладу охорони здоров’я, могла без жодних перепон отримати свідоцтво про народження дитини, де батьком вказаний її чоловік.

На шляху оспорювання

Тепер розберемося з тим, що ж робити в цій ситуації. Варіантів тут є небагато: або змиритись і сплачувати аліменти, або звертатись до суду. (O tempora, o mores ) Така можливість передбачена частиною 1 статті 136 Сімейного кодексу України, якою визначене право на оспорювання батьківства шляхом пред’явлення позову про виключення запису про особу як батька з актового запису про народження дитини.

Хто може оспорити батьківство

особа, записана в свідоцтві про народження батьком дитини;

діти-спадкоємці зазначеної вище особи у випадку, якщо він: помер до народження дитини і залишив нотаріусу заяву про невизнання свого батьківства, або помер після народження дитини, але за життя подав позов до суду про виключення свого імені з актового запису про народження;

дружина або батьки (спадкоємці) після смерті особи, яка за життя не знала, що записана батьком дитини;

мати дитини, якщо батьком дитини записаний її чоловік, а насправді ним є інший чоловік – біологічний батько (за умови, що справжній батько підтвердить це у своїй заяві про визнання себе батьком дитини).

Разом з тим, законодавством визначено ще статтю 129 Сімейного кодексу України, в якій йдеться щодо спору про батьківство між чоловіком матері та чоловіком, який вважає себе батьком. У такому разі чоловік, який вважає себе батьком, має право пред’явити позов до чоловіка матері дитини про визнання свого батьківства.

А час спливає

Часові рамки у таких правовідносинах бувають наступними:

які нерозривно пов’язані з віком дитини;

які стосуються строків позовної давності.

До моменту народження дитини оспорювати батьківство не можна. Граничним моментом, до якого ще можна оспорити батьківство, є повноліття дитини. Неможливо оспорити батьківство після смерті дитини.

Позовної давності для оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини, немає. Для матері цей термін обмежується 1 роком з дня, коли жінка довідалася або могла довідатися про те, що вона є матір’ю дитини (стаття 139 Сімейного кодексу України). Такий же термін – 1 рік – визначено для можливості подати позов про визнання батьківства за статтею 129 Сімейного кодексу України.

Також існує обставина, при якій особа, зареєстрована батьком, не може оспорювати батьківство незалежно від тимчасових термінів: якщо він заздалегідь перед проведенням державної реєстрації знав, що дитина не є йому рідною, і все одно надав свою згоду.

Докази та доказування

Частиною 2 статті 136 Сімейного кодексу України передбачено, що у разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком, та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження.

Питання про відсутність або наявність кровного споріднення між особою, яка записана батьком дитини, та дитиною можливо вирішити за допомогою судово-генетичної експертизи.

Я рекомендую в клопотанні про призначення експертизи ставити наступні питання:

– чи наявне кровне споріднення між ПІБ, дата народження, та ПІБ, дата народження, матір`ю якої є ПІБ, дата народження?

– якщо кровне споріднення між ПІБ, дата народження, та ПІБ, дата народження, наявне, то чи є ПІБ батьком ПІБ?

В суді необхідно буде довести відсутність кровного споріднення між батьком і дитиною. Тому позов має бути підкріплений доказами, що виключають батьківство. Докази встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових та речових доказів, висновків експертів.

Так, основними доказами, які стають визначальними при винесенні рішень у справах про оспорювання батьківства та виключення відомостей про батька дитини з актового запису про її народження, є:

висновок судово-генетичної експертизи

медичні довідки (наприклад, про безпліддя чоловіка)

довідки, що підтверджують перебування особи в довгостроковому відрядженні

пояснення свідків

документи, що підтверджують виїзд особи на постійне місце проживання за кордон, тощо.

Однак цей перелік доказів не є вичерпним.

У разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком, та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини з актового запису про її народження.

Якщо потрібна допомога юриста

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