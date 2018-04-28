Отпечатки на границе: как работает биометрический контроль в Украине

C начала 2018 года на границе Украины работает биометрический контроль. Проверяют лиц без гражданства и граждан 70 стран, отнесенных к категории миграционного риска. В том числе и из России. Так, почти за 4 месяца в Украину въехали более 140 тыс. человек из этой страны. "Обозреватель" рассказывает, как работает система биометрического контроля и кого проверяют.

В целом биометрический контроль сотрудники Государственной пограничной службы Украины проводят в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают в Госпогранслужбе, за время работы такого контроля сканерами отпечатков пальцев доукомплектовали более 400 автоматизированных рабочих мест. В железнодорожных пунктах пропуска используется более 420 портативных сканеров. Также было модернизировано хранилище биометрических данных, а Государственная миграционная служба теперь может получать информацию из системы фиксации биометрических данных и вносить ее в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства.

dpsu.gov.ua

Всего с начала года было оформлено более 193 тыс. человек. Большинство из них - более 140 тыс. - граждане России, сообщают в Госпогранслужбе.

Россия - одна из стран, граждане которой подлежат биометрическому контролю. В 2017 году она была внесена в список стран, которые относятся к категории миграционного риска. Перечень таких стран определяется постановлением Кабмина. В него входят, например, Палестина, Судан, Камбоджа, Бангладеш. Всего на границе Украины биометрический контроль должны проходить граждане 70 стран и лица без гражданства.

Граждане других стран проходить обязательную фиксацию биометрических данных будут только по результатам анализа и оценки рисков.

Кроме того, биометрический контроль не проходят главы государств, главы правительств других стран, члены правительственных и парламентских делегаций, дипломатический персонал и должностные лица международных организаций. А также лица младше 18 лет, члены экипажей транспортных средств и круизные туристы.

dpsu.gov.ua

Биометрический контроль предусматривает, что сотрудники Госпогранслужбы фиксируют отпечатки пяти пальцев правой руки, а при следующем пересечении границы сверяют их. Если данные не совпадают, иностранец вынужден пройти дополнительную проверку.

Кроме того, при паспортном контроле пограничники проверяют данные об иностранце, в том числе и по базам Интерпола. А информация об отпечатках пальцев, считанная при помощи ридеров, поступает в подсистему обработки биометрических данных ведомства. Кроме того, данные попадают в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины.

Такая система контроля направлена на улучшение безопасностной составляющей при пересечении границы Украины и на усовершенствование системы пограничного контроля. А еще позволит контролировать въезжающих граждан стран миграционного риска и людей без гражданства, в том числе и в том, что касается соблюдения ими правил пребывания на территории Украины.

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Как сообщал ранее "Обозреватель", президент Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает усиление контроля над государственной границей Украины.