Можно работать прямо из дома: украинцам приготовили новые сюрпризы с КЗоТ

Украинцев уже к концу года могут ждать существенные изменения в трудовом графике.

В Министерстве социальной политики предлагают изменить правила рабочего дня, ввести такие понятия как “удаленка” и самостоятельная организация рабочего времени.

Что это означает и какие правила коснутся каждого — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Минсоцполитики презентовали новый законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде. Ввести хотят несколько понятий, таких как гибкий рабочий график, а также удаленная работа;

Если нардепы примут изменения, то сотрудники в компаниях смогут самостоятельно формировать свой рабочий график. Некоторые же получат возможность работать вне офиса;

Отдельные преференции появятся у людей с инвалидностью, а также у тех сотрудников, которые воспитывают детей до 14 лет;

Эксперты позитивно встречают такие изменения. Единственная загвоздка – Кодекс законов о труде в Украине существует с 1971 года. Они считают, что его нужно не обновлять, а полностью принимать новый.

Новые формы работы

В профильном министерстве 25 июня был опубликован проект закона изменений в нынешний Кодекс законов о труде. Согласно правил, этот законопроект пробудет на сайте ведомства месяц, после чего Кабинет министров должен отправить его в Верховную Раду.

Проектом обозначено понятие “гибкий режим рабочего времени”. Это форма организации труда, которой допускается установление отдельного режима работы. При условии соблюдения установленной дневной, недельной или на определенный учетный период (две недели, месяц и т.д.) нормы продолжительности рабочего времени.

Эти правила устанавливаются при обоюдном согласии как сотрудника, так и работодателя. У гибкого режима есть несколько компонентов:

Фиксированное время – в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности. При этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части;

Сменное время – в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

Время перерыва для отдыха и питания.

Офис

При этом гибкий рабочий график не коснется многосменных предприятий или отдельных видов работы. К примеру, если сотруднику для выполнения обязанностей необходимо присутствовать на рабочем месте, то гибкий рабочий график организовать будет сложно. Поэтому он подойдет в первую очередь тем, кто работает в офисах.

Стоит отметить, отдельные преференции по гибкому рабочему графику (а также дистанционной работы) получат украинцы:

с инвалидностью (1 группа);

с ребенком с инвалидностью;

с ребенком младше 14 лет.

Еще одно нововведение – удаленная (дистанционная) работа. Это форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по выбору. В проекте закона прописывается этот нюанс, а также тот факт, что такой сотрудник сохраняет за собой все трудовые права.

Отдельная (самостоятельная) организация труда. Эта форма прописана прежде всего для руководителей предприятий. Так, они смогут самостоятельно планировать свое рабочее время, не обязательно с 9 утра до 6 вечера.

Это отнюдь не первая идея кардинально обновить Кодекс законов о труде. Закон был принят в середине 1970-х, в него вносили уже массу точечных изменений. По мнению как членов профсоюзов, так и многих работодателей, проще принять уже полностью новый закон.

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Среди основных идей в ранее презентованном проекте – увеличение отпуска на 4 дня, легализация удаленной работы, унормирование испытательного срока, а также защита прав беременных.

Когда примут и в чем плюс

Так как проект закона опубликован только сейчас, то рассматривать его будет уже новый созыв Верховной Рады. И, вероятно, новый состав Кабинета министров Украины. Поэтому рассчитывать на молниеносные изменения не стоит.

А учитывая и тот факт, что подобные инициативы проходят профильные комитеты достаточно долго, ждать его принятие стоит не ранее начала 2020 года. Юрист Независимого профсоюза горняков Украины Глеб Колесов в целом одобряет инициативу ведомства. При этом он предостерегает рядовых украинцев от спекуляций.

“Не исключено, что работодатели попросту будут пренебрегать понятиями удаленная работа или гибкий рабочий график. Хотя и записано в законе, что тут должно быть обоюдное согласие, но все же есть нюансы. Это не критика, скорее предостережение. Также я бы отметил и давнюю проблему всех подобных законопроектов. Они вносят изменения, а нам бы пора принять полноценный кодекс”, – рассказал OBOZREVATEL Колесов.

Фрилансеры могут получить трудовую книгу

Новые изменения коснутся и фрилансеров. По сути их работу легализируют. Отдельный плюс ожидает и тех людей, которые не готовы вставать на работу в 8 утра, а предпочитают поспать до обеда. Если им удастся договориться с руководителем, то их рабочий график могут сместить, к примеру, с 12 дня до 9 вечера.

Член парламентского комитета по вопросам социальной политики, народный депутат от “Народного фронта” Александр Дроздик считает прописанные нормы также хорошими. Но снова же, их необходимо принимать не точечно, а в рамках нового Кодекса.

“Нужные нормы, они ко времени. Мы их имплементировали и прописали в новом проекте Трудового Кодекса, который уже давно готов для голосования в целом. Они необходимы как сфере услуг, так и нашим сферам IT, дизайна”, – пояснил OBOZREVATEL Дроздик.

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