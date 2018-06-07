Недоторканність нардепів: з'явилося рішення Конституційного суду

Конституційний суд України визнав конституційним запропонований українським парламентом законопроект №6773 про внесення змін до Основного закону в частині скасування депутатської недоторканності.

Прикінцеві положення висновку КС в справі про скасування депутатської недоторканності опубліковані на офіційному сайті суду.

"Даний закон вступає в силу з дня, наступного після дня його опублікування, в цілому відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Висновок Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню", - уточнили в КСУ.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомляли, що рішення у справі було прийнято в середу, 6 червня, текст рішення суду буде оприлюднено 7 червня.