Недоказанность убытков и истечение максимально допустимых сроков расследования: новый прокурор объяснил причины закрытия "Роттердам+"

Дело "Роттердам+" было закрыто в 4-й раз из-за недоказанности убытков от действия формулы и истечения максимально допустимых законом сроков досудебного расследования.

Об этом сообщил старший руководитель группы прокуроров Денис Демкив, передает его слова издание "Цензор.Нет".

"Я считаю, что, кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении 6 подозреваемых", – сообщил прокурор САП.

Прокурор Демкив в комментарии изданию также отметил, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы.

Ранее истечение максимально допустимых сроков досудебного расследование по делу "Роттердам+" публично подтверждала генеральный прокурор Ирина Венедкитова.

Журналисты "Цензор.Нет" отметили, что с момента вручения подозрений (август 2019 года) у детективов и прокуроров было 12 месяцев на завершение следственных действий. По их данным, на тот момент, когда прокурор Пономаренко впервые закрыл производство 27 августа 2020 года, у следователей оставалось всего 3 дня.

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы. Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.