Закон жодним чином не зачіпатиме повсякденне життя. Центр Разумкова проводив дослідження у 2017 році, де, умовно кажучи, 17% вважають рідною українську й російську, і десь 65% — українську. Це більшість населення України, права цих людей мають бути захищені.

Соціологія — завжди спосіб для маніпуляції. Ми повинні розуміти, що Українська держава побудована для захисту громадян, мови, культури. Так, ми демократичні, ми не дивимося на етнічне походження того чи іншого українця, але якщо держава не буде захищати культуру, то навіщо вона потрібна?

Інші держави же захищають свої культури. Чим ми відрізняємося від Брянська чи Курської області, якщо не своїми мовою, культурою? Нічим.

Закон стосується лише функціонування української мови як єдиної державної. Права інших мов регулюються іншими законами, наприклад законом про нацменшини. Ми, до речі, у цьому проекті вносимо зміни до нього і доручаємо захистити права меншин на свою мову.

Наше завдання — зробити його живим, який насправді би захищав нашу мову, але й водночас не принижував, а стимулював інші мови. Він ніби жорсткий, але в той же час найліберальніший у Європі.

Якщо подивитеся, що пишуть Фаріон (Ірина Фаріон. — Ред.), Ніцой (Лариса Ніцой. — Ред.), то вони називають нас зрадниками... Мовне питання як таке не хвилює людей, це у всій соціології показано. Дійсно, дуже легко ділити людей за мовним питанням, але цей закон їх не розділяє, а навпаки, об’єднує. Він ні для кого не страшний, а через деякий час він об’єднуватиме всіх. Буде більше людей переходити на українську.

Квота в українських ЗМІ виросла з 75 до 90%. Такою була позиція народних депутатів. Багато хто хотів зробити 100%. Ми залишили 90% для мовлення національних меншин. Маємо розуміти, що в нас і 75% ніколи не було. Бо це лише було у прайм-тайм, який закінчується о 10-ій вечора. А після мовлення йде будь-якою мовою. Якщо ви вмикаєте об 11-ій вечора телевізор, то можете побачити серіал російською мовою.

Українські компанії роблять цей контент на замовлення Росії, продають його туди, а також показують у нас. В умовах воюючої країни, це ганебно… Коли активісти враховують пряму мову, а також нічний контент, виходить, що української мови на телебаченні десь більше 40%. Тобто вона досі у меншості.

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