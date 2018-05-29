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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения "Сила права"Все статьи автора

Масштабное наступление на юридическом фронте

4.1т

После трехлетней ежедневной борьбы, более чем тысячи судебных заседаний, прошедших по всей стране, после сотен положительных решений украинских судов, ступивших в законную силу, состоялось историческое по своей важности событие – 14 марта 2018 года новый Верховный Суд нашей страны удовлетворил подготовленное юридической командой движения "Сила права" заявление украинской семьи и установил факт вынужденного переселения с территории Луганской области вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории нашей страны.

Это и последующие решения Верховного Суда вооружили нашу команду летальным для государства-агрессора юридическим оружием. За короткое время, с учетом важных выводов, закрепленных решениями Верховного Суда, нашими юристами доработаны несколько тысяч заявлений пострадавших от российской агрессии – семей погибших, солдат и гражданских лиц, получивших ранения и увечья, вынужденных переселенцев.

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Все это позволило перейти к масштабному наступлению по всему юридическому фронту и значительно сократить сроки, необходимые для достижения положительного результата.

Первые решения, опирающиеся на позицию Верховного Суда, вынесли суды Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Судебными решениями установлены юридические факты, подтверждающие вину Российской Федерации в гибели младшего сержанта пограничника Сергея Гулюка и старшего солдата Александра Кирилюка, тяжело раненного в бою и умершего в плену от ран. Аналогичными решениями установлена вина государства-агрессора в тяжелом ранении бойца 51-й отдельной механизированной бригады Андрея Зань, в вынужденном переселении многодетной семьи Андрея и Инны Вишневских с оккупированной территории Донецкой области и во многих других бедах, принесенных оккупантами на нашу землю.

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Сегодня "Сила права" завершает подготовку заявлений в суд для всех семей экипажа ИЛ-76 и десантников, погибших 14 июня 2014 года в небе над Луганском.

Отдельное направление – Иловайская трагедия. Наша задача помочь каждой семье погибшего воина и каждому раненому защитнику Украины зафиксировать доказательства вины Российской Федерации в этом преступлении и наказать агрессора.

Такая работа идет по всей стране и по каждому эпизоду этой необъявленной войны.

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Автор
Андрей СенченкоАндрей Сенченко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Андрея Сенченко
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