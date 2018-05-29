После трехлетней ежедневной борьбы, более чем тысячи судебных заседаний, прошедших по всей стране, после сотен положительных решений украинских судов, ступивших в законную силу, состоялось историческое по своей важности событие – 14 марта 2018 года новый Верховный Суд нашей страны удовлетворил подготовленное юридической командой движения "Сила права" заявление украинской семьи и установил факт вынужденного переселения с территории Луганской области вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории нашей страны.

Это и последующие решения Верховного Суда вооружили нашу команду летальным для государства-агрессора юридическим оружием. За короткое время, с учетом важных выводов, закрепленных решениями Верховного Суда, нашими юристами доработаны несколько тысяч заявлений пострадавших от российской агрессии – семей погибших, солдат и гражданских лиц, получивших ранения и увечья, вынужденных переселенцев.

Все это позволило перейти к масштабному наступлению по всему юридическому фронту и значительно сократить сроки, необходимые для достижения положительного результата.

Первые решения, опирающиеся на позицию Верховного Суда, вынесли суды Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.

Судебными решениями установлены юридические факты, подтверждающие вину Российской Федерации в гибели младшего сержанта пограничника Сергея Гулюка и старшего солдата Александра Кирилюка, тяжело раненного в бою и умершего в плену от ран. Аналогичными решениями установлена вина государства-агрессора в тяжелом ранении бойца 51-й отдельной механизированной бригады Андрея Зань, в вынужденном переселении многодетной семьи Андрея и Инны Вишневских с оккупированной территории Донецкой области и во многих других бедах, принесенных оккупантами на нашу землю.

Сегодня "Сила права" завершает подготовку заявлений в суд для всех семей экипажа ИЛ-76 и десантников, погибших 14 июня 2014 года в небе над Луганском.

Отдельное направление – Иловайская трагедия. Наша задача помочь каждой семье погибшего воина и каждому раненому защитнику Украины зафиксировать доказательства вины Российской Федерации в этом преступлении и наказать агрессора.

Такая работа идет по всей стране и по каждому эпизоду этой необъявленной войны.