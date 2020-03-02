Подрыв госаппарата и убытки для украинцев: почему люстрацию могут признать незаконной

В Украине уже завтра, 3 марта, могут отменить люстрацию. Многие юристы, адковаты, та и Европейский суд по правам человека назвали ее незаконной. В свое время из-за нее лишились своих должностей не только соратники власти Виктора Януковича, но и реальные профессионалы, которые работали годами на благо страны.

Речь идет об экономистах и других чиновниках, которые работали десятки лет в системе управления. Сколько миллионов долларов страна потеряла из-за их досрочного увольнения? Подсчитать очень сложно.

Что известно об украинской люстрации на данный момент и кого успели уволить за последние годы – в материале OBOZREVATEL.

Что не так с законом о люстрации

После окончания Революции Достоинства в феврале 2014 года многие ее участники задумали полную перезагрузку действующей на тот момент власти. Убрать решили не только политическую верхушку страны и ближайших соратников семьи Януковича, но и большую часть чиновников, которые выполняли в большинстве своем технические функции.

Именно на фоне протестных настроений в Верховную Раду протянули закон “Об очищении власти”. Его основная суть сводилась к простому тезису – запретить на 10 лет трудиться тем чиновникам, которые успели поработать минимум год при власти Януковича, в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.

Такая странная формулировка коснулась многих ведомств, прежде всего членов правительства, главы Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, СБУ, Службы внешней разведки и администрации президента, ГУД, Генпрокуратуры и так далее.

Всего за период люстрации из госструктур было уволено около тысячи человек. В Министерстве юстиции даже был создан отдельный департамент люстрации, который в 2017 года возглавила Анастасия Задорожная. После своего назначения она заявляла, что власть “очищена” на 98%.

Это вызвало широкий резонанс в обществе и волну обсуждений. Главная претензия – в законе нет принципа индивидуальной ответственности. То есть увольняют человека не за его конкретные решения, дела и так далее, а лишь за тот факт, что он работал на той или иной должности в конкретный период.

Проще говоря – почему наказывают чиновника не за коррупционный проступок или ошибку, а просто за то, что он работал на своей должности в период с 2010 по 2014 год?

Логично, что после первых увольнений пошли встречные иски в разные суды, в том числе и ЕСПЧ. Как результат – 17 октября 2019 года ЕСПЧ принял решение о том, что закон о люстрации (“Об очищении власти”) нарушает права украинских чиновников. Детально причины недовольства европейского суда можно прочитать тут.

Что думают уволенные по люстрации?

Как указано выше, по закону в один момент лишились своих должностей порядка тысячи человек. И отнюдь не все эти люди имели прямую связь с окружением беглого президента. Многие из отправленных под люстрацию чиновников судятся с государством, требуя компенсации и выплаты.

К примеру, бывший заместитель Генерального прокурора Николай Голомша требует от Украины моральной компенсации порядка 1 миллиона гривен. Полученные деньги обещает отдать пострадавшим от Революции Достоинства. Сам же экс-силовик очень негативно настроен по отношению к люстрации.

"Людей из ближайшего окружения Януковича еще в 2014 году исключили из люстрационного списка. Тех же, кто был против, наоборот, включили. Дело в том, что в 1 статье закона указано: "от власти убрать людей из ближайшего окружения беглого президента, которые своей деятельностью или бездеятельностью способствовали узурпации власти". Во-вторых, там прямо сказано про принципы личной ответственности, необходимости доказать все в суде и так далее. Проблема в том, что в 2014 году пришли люди, как Виталий Ярема (Генпрокурор Украины 2014-2015 гг., – Ред.), который не имел юридической практики и исполнил закон на свое усмотрение", – рассказал OBOZREVATEL Голомша.

Буквально в конце февраля 2020 восстановили в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году. Такое решение принял Днепропетровский окружной админсуд. Также суд постановил взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула Юлдашева (37 097 гривен).

По мнению некоторых юристов, если все уволенные из-за люстрации чиновники пойдут в суд и победят, то Украина обязана будет выплатить им общую компенсацию в сотни миллионов гривен.

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Кто авторы закона и что они думают?

Проект зарегистрировали полтора десятка народных депутатов. Представители абсолютно разных фракций – “Свобода”, “Батьківщини”, группы “Экономическое развитие”, “УДАР”. Среди известных нардепов: Олег Тягнибок, Юрий Деревянко, Егор Соболев, Владимир Арьев, Виктор Чумак, Валерий Пацкан, Леонид Емец, Сергей Каплин и другие.

Один из авторов законопроекта, народный депутат 8-го созыва Егор Соболев сравнил позицию ЕС к люстрированным украинским чиновникам с двух точек зрения.

“Есть две правды. Первая – современной развитой Европы, которая прошла отрезанные головы королей и казни судей, которые судили несправедливо. В ЕС сейчас очень ориентированы на защиту прав человека, которые могут притесняться государством. Эту правду отстаивает ЕСПЧ, как, к примеру, с Нелей Штепой, откровенной сепаратисткой.

Есть и вторая правда. Украина, которая была оккупирована советской Россией, насильственно была в составе СССР, затем попала в руки разных коррупционеров, только сейчас пробует утвердить у себя демократию. Страна учится творить правосудие, и у нас изначально был конфликт между этими двумя правдами. Европейские коллеги нам еще тогда объясняли, что в законе должно быть указано – вина каждого будет индивидуально доказываться. А мы им отвечали – кто это будет делать?” – пояснил для OBOZREVATEL Соболев.

Как уже сказано выше – решение на уровне украинского законодательства может быть принято 3 марта Конституционным Судом. Помимо очевидного несоответствия закона "Об очищении власти" Основному закону, в этом решении есть и политический аспект.

Уже на следующий день, 4 марта, Верховная Рада может проголосовать отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Одними из основных кандидатур на смену главе правительства, подпадающие под закон о люстрации Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Если КСУ признает "очищение" незаконным, то у этих политиков будут все шансы занять пост руководителя Кабмина.

Также важно добавить, в зависимости от редакции решения Конституционного Суда, "очищение" могут получить и не только рядовые чиновники, но и высшее руководство страны времен 2010-2014 гг. А вот это уже несет в себе риски. КСУ важно не просто отменить люстрацию, а тщательно указать, что ответственность должна быть не коллективной, а сугубо индивидуальной.

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