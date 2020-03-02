Підрив держапарату і збитки для українців: чому люстрацію можуть визнати незаконною

В Україні вже завтра, 3 березня, можуть скасувати люстрацію. Багато юристів, адвокатів та й Європейський суд із прав людини назвали її незаконною. Свого часу через неї позбулися своїх посад не тільки соратники влади Віктора Януковича, а й реальні професіонали, які працювали роками на благо країни.

Йдеться про економістів та інших чиновників, які працювали десятки років у системі управління. Скільки мільйонів доларів країна втратила через їх дострокове звільнення? Підрахувати дуже складно.

Що відомо про українську люстрацію наразі і кого встигли звільнити за останні роки – в матеріалі OBOZREVATEL.

Що не так із законом про люстрацію

Після закінчення Революції Гідності в лютому 2014 року багато з її учасників задумали повне перезавантаження чинної на той момент влади. Прибрати вирішили не тільки політичну верхівку країни і найближчих соратників сім'ї Януковича, а й більшу частину чиновників, які виконували здебільшого технічні функції.

Саме на тлі протестних настроїв у Верховну Раду протягнули закон "Про очищення влади". Його основна суть зводилася до простої тези – заборонити на 10 років трудитися тим чиновникам, які встигли попрацювати мінімум рік при владі Януковича, у період із 25 лютого 2010-го по 22 лютого 2014 року.

Таке дивне формулювання торкнулося багатьох відомств, насамперед членів уряду, голови Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та адміністрації президента, ДУС, Генпрокуратури і так далі.

Всього за період люстрації з держструктур було звільнено близько тисячі осіб. У Міністерстві юстиції навіть був створений окремий департамент люстрації, який у 2017 очолила Анастасія Задорожна. Після свого призначення вона заявляла, що влада "очищена" на 98%.

Це викликало широкий резонанс у суспільстві і хвилю обговорень. Головна претензія – у законі немає принципу індивідуальної відповідальності. Тобто звільняють людину не за її конкретні рішення, справи і так далі, а лише за той факт, що вона працювала на тій чи іншій посаді в конкретний період.

Простіше кажучи – чому карають чиновника не за корупційний проступок або помилку, а просто за те, що він працював на своїй посаді в період з 2010 по 2014 рік?

Логічно, що після перших звільнень пішли зустрічні позови до різних судів, зокрема і ЄСПЛ. Як результат – 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ ухвалив рішення про те, що закон про люстрацію ("Про очищення влади") порушує права українських чиновників. Детально причини невдоволення європейського суду можна прочитати тут.

Що думають звільнені за люстрацією?

Як зазначено вище, згідно з законом, в один момент втратили свої посади близько тисячі осіб. І аж ніяк не всі ці люди мали прямий зв'язок з оточенням президента-втікача. Багато з відправлених під люстрацію чиновників судяться з державою, вимагаючи компенсації та виплати.

Наприклад, колишній заступник Генерального прокурора Микола Голомша вимагає від України моральної компенсації близько 1 мільйона гривень. Отримані гроші обіцяє віддати постраждалим від Революції Гідності. Сам же екссиловик дуже негативно налаштований по відношенню до люстрації.

"Людей із найближчого оточення Януковича ще в 2014 році виключили з люстраційного списку. Тих же, хто був проти, навпаки, включили. Справа в тому, що в 1 статті закону зазначено: "від влади усунути людей із найближчого оточення президента-втікача, які своєю діяльністю або бездіяльністю сприяли узурпації влади". По-друге, там прямо йдеться про принципи особистої відповідальності, необхідності довести все в суді і так далі. Проблема в тому, що в 2014 році прийшли люди, як Віталій Ярема (Генпрокурор України 2014-2015 рр., – Ред.), який не мав юридичної практики і виконав закон на свій розсуд", – розповів OBOZREVATEL Голомша.

Буквально в кінці лютого 2020 поновили на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, звільненого у 2015 році. Таке рішення ухвалив Дніпропетровський окружний адмінсуд. Також суд постановив стягнути з прокуратури Києва суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу Юлдашева (37 097 гривень).

На думку деяких юристів, якщо всі звільнені через люстрацію чиновники підуть до суду і переможуть, то Україна зобов'язана буде виплатити їм загальну компенсацію в сотні мільйонів гривень.

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Хто автори закону і що вони думають?

Проєкт зареєстрували півтора десятки народних депутатів. Представники абсолютно різних фракцій – "Свободи", "Батьківщини", групи "Економічний розвиток", "УДАРу". Серед відомих нардепів: Олег Тягнибок, Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв, Володимир Ар'єв, Віктор Чумак, Валерій Пацкан, Леонід Ємець, Сергій Каплін та інші.

Один з авторів законопроєкту, народний депутат 8-го скликання Єгор Соболєв порівняв позицію ЄС до люстрованних українських чиновників із двох точок зору.

"Є дві правди. Перша – сучасної розвиненої Європи, яка пройшла відрізані голови королів і страти суддів, які судили несправедливо. В ЄС зараз дуже орієнтовані на захист прав людини, які можуть утискатися державою. Цю правду обстоює ЄСПЛ, як, наприклад, і з Нелею Штепою, відвертою сепаратисткою.

Є і друга правда. Україна, яка була окупована радянською Росією, насильно була у складі СРСР, потім потрапила до рук різних корупціонерів і тільки зараз пробує затвердити у себе демократію. Країна вчиться творити правосуддя, і у нас спочатку був конфлікт між цими двома правдами. Європейські колеги нам іще тоді пояснювали, що в законі має бути зазначено – вина кожного буде індивідуально доводитися. А ми їм відповідали – хто це робитиме?" – розповів OBOZREVATEL Соболєв.

Як уже сказано вище – рішення на рівні українського законодавства може бути ухвалено 3 березня Конституційним Судом. Крім очевидної невідповідності закону "Про очищення влади" Основному закону, в цьому рішенні є і політичний аспект.

Вже на наступний день, 4 березня, Верховна Рада може проголосувати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Одними з основних кандидатур на зміну глави уряду, які підпадають під закон про люстрацію, – Сергій Тігіпко та Валерій Хорошковський. Якщо КСУ визнає "очищення" незаконним, то у цих політиків будуть усі шанси зайняти пост керівника Кабміну.

Також важливо додати, залежно від редакції рішення Конституційного Суду, "очищення" можуть отримати і не тільки рядові чиновники, а й вище керівництво країни часів 2010-2014 рр. А ось це вже несе в собі ризики. КСУ важливо не просто скасувати люстрацію, а ретельно вказати, що відповідальність повинна бути не колективною, а суто індивідуальною.

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