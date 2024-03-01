Согласно действующему законодательству, статус личности с инвалидностью в результате войны могут получить и военные, и гражданские лица.

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Головна умова – щоб інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

Щодо військових: це всі військовослужбовціЗбройних Сил України (у тому числі добровольці Сил територіальної оборони), Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби України, поліцейські, рятувальники, представники інших військових формувань сил безпеки і оборони, а також добровольці у складі добровольчих формувань.

Що стосується цивільних осіб, то тут можуть бути визнані особами з інвалідністю внаслідок війни:

– працівники підприємств та організацій, яких залучали до участі в заходах із забезпечення національної безпеки й оборони;

– особи, залучені до конфіденційної співпраці з розвідувальними органами України,

– особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння або під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів;

– особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Як отримати цей статус

Щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни перше, що потрібно зробити, і військовим і цивільним, це пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) і отримати довідку про встановлення групи інвалідності.

Для наших Захисників та Захисниць у довідці МСЕК про групу інвалідності визначається причина інвалідності – як така, що пов’язана з захистом Батьківщини/виконанням обов’язків військової служби або проходженням військової служби.

Військовослужбовцям після проходження МСЕК та встановлення групи інвалідності для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідного посвідчення необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання із письмовою заявою.

Складніша процедура для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни встановлена для цивільних громадян, оскільки після проходження МСЕК вони ще мають встановити причинний зв’язок інвалідності з пораненням або підтвердити факт, що інвалідність настала внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України,

Для цього їм необхідно звернутись до Міністерства у справах ветеранів України, при якому створені відповідні Міжвідомчі комісії, які і встановлюють ці факти.

Після отримання від Мінветеранів підтверджуючих довідок, цивільні особи можуть звертатися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або проживання із письмовою заявою та необхідними документами для отриманнястатусу особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідного посвідчення.

Після ухвалення рішення про надання статусу видається Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та нагрудний знак "Ветеран війни — особа з інвалідністю"

Це посвідчення підтверджує право на отримання пільг, передбачених законодавством.

Які пільги мають особи з інвалідністю внаслідок війни?

Для Захисників та Захисниць України та окремих категорій цивільних осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни передбачено виплату одноразової грошової допомоги (ОГД).

Усі особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на пенсію по інвалідності та щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України.

Крім того, особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на низку пільг та гарантій, зокрема:

– 100-процентну знижку за користування житлом (квартирна плата), комунальні послуги та паливо (пільги надаються пільговикам та членам сім’ї, які проживають разом з ними);

– безоплатний проїзд міським транспортом, та один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;

– на пільгове лікування, реабілітацію, протезування та оздоровлення.

Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни працює, то може скористатися пільгами у сфері праці, зокрема це:

– оплата лікарняного в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

– використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час;

– одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на позачергове забезпечення житлом у разі, якщо є потреба у поліпшенні житлових умов.

Також передбачені пільги в освітній сфері, як для осіб з інвалідністю внаслідок війни, так і для їхніх дітей, а саме — право на державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.