Высший антикоррупционный суд приговорил меня к 5 годам лишения свободы. Пока мы обжалуем это решение в апелляции. Не буду долго вдаваться в подробности своего дела, о них можно подробно прочесть вот здесь.

Видео дня

Если коротко – это дело, в котором по решению суда нет взяток и коррупции, нет моей личной выгоды, нет какой-либо финансовой или нефинансовой выгоды от якобы незаконных действий, нет растраты государственных средств. Это дело исключительно об экономическом управленческом решении, которое на сленге судей (так его в своем блоге назвал судья ВАКС Н.Галабала) называется "экономика".

То есть, по мнению тройки "опытных управленцев", которые вынесли мне обвинительный приговор, аэропорт должен ждать два года, пока Фонд государственного имущества передаст в аренду площади терминала D, и не посягать на святую государственную социалистическую собственность своими загребущими капиталистическими лапами.

Прочитав приговор, я понял, что мы с командой потерпели полное фиаско, посягнув на святость социалистических принципов права собственности, и не осознав, что перед нами советские люди с советскими представлениями о том, как работает экономика.

И хотя у нас давно нет пятилеток и государственно регулируемой экономики, а норм уголовного кодекса о хозяйственном риске, которые были в советском законодательстве, нет в современном уголовном законе, приговор судей Т.Гавриленко, К.Сикоры и А.Танасевич написан по мотивам "Моральный кодекс строителя коммунизма" как микс коммунистической идеологии и религии, основанный на внутренних убеждениях этих же судей вместо доказательств.

Психологические проблемы и отсутствие образования

Имея аналитический ум, я стал исследовать вопрос, чтобы понять, что пошло не так, и что мы не учли. Как говорится, чтобы не разочаровываться, не нужно было очаровываться.

Мы поверили, что судьи ВАКС – это новое качество, люди с другой планеты, выращенные в антикоррупционных инкубаторах. Правда, учитывая уровень их заработных плат по сравнению с общими судами – так и должно быть. Но нет. Достойная оплата не стала залогом добродетели.

О судье ВАКС Т.Гавриленко и о том, как супруги судей ВАКС Т.Гавриленко и В.Крыкливый по очереди получали 4-комнатные служебные квартиры, дописывая разных "родственников", как делали в Советском Союзе для увеличения нормы площади проживания, подробно расскажем позже.

И не потому, что нам есть какое-то дело до их личной жизни, а потому, что эти люди получают служебное жилье при своих рыночных заработных платах на основании положений Жилищного кодекса УССР, Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений и пользовании ими в РСФСР, утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 4 февраля 1988 года №37 и судят других за сокрытие информации в декларациях.

А двойные стандарты – это плохо.

Знакомьтесь – Татьяна Гавриленко, Екатерина Сикора и Елена Танасевич – тройка судей, которые два с половиной года делали вид, что пытаются разобраться в том, как работает аэропорт "Борисполь".

Бывший член Партии регионов, кандидат наук по аграрному праву и бывший судья Печенежского районного суда Харьковской области, которая считает ряд своих трудов по трудовому праву имеющими значение для развития правовой системы Украины – краткий спойлер портрета судей Антикоррупционного суда Украины, которые рассматривали мое дело о том, какие управленческие решения я имел или не имел право принимать в должности главы аэропорта.

Судья ВАКС Екатерина Сикора – бывшая адвокат, кандидат наук по специализации земельное, аграрное, экологическое и природоресурсное право, которая до вступления в должность судьи ВАКС была "фактически юрисконсультом в составе производственных и юридических компаний".

Среди важных, по ее мнению, дел, в которых К. Сикора принимала участие в качестве адвоката, перечислила дела об установлении договора на техническое обслуживание газопроводов и сооружений ничтожным; о взыскании задолженности по иску аренды; о защите чести, достоинства, деловой репутации; о взыскании задолженности по кредитным договорам. Участия ни в одном важном уголовном деле, по мнению К.Сикоры, она не принимала. Привлекалась к административной ответственности.

Судья Елена Танасевич – бывшая судья Печенежского районного суда Харьковской области, ученой степени и ученого звания на момент подачи заявления для участия в конкурсе на должность судьи ВАКС, не имела. Судьей А.Танасевич была 5 лет – с мая 2012 года по 11 мая 2017 года.

После истечения срока полномочий она не была уволена из суда, но и судопроизводство не производила. Как судья рассматривала уголовные дела, гражданские, административные, а также административные правонарушения.

"За последний 2017 год эффективной работы на предыдущей должности она вынесла 81 решение (гражданские дела – 52, административные – 10, уголовные – 19). Похвастаться большой опытностью в рассмотрении дел, имеющих отношение к статье Уголовного кодекса "взяточничество" (ст.368) судья не может", – пишет Главком.

Среди личных взглядов и заявлений, имеющих значение для развития правовой системы Украины, перечислила 5 научных статей и 3 доклада на научных конференциях. Правда, все они затрагивают трудовое право, ответственность работодателя за нарушение трудовых прав работника и определение понятия "работодателя".

Судья Татьяна Гавриленко – с ноября 2013 года была судьей Новосанжарского районного суда Полтавской области, а до этого – чуть больше двух лет адвокатом; ученой степени и ученого звания нет. С 2009 по 2012 год была членом Партии регионов, от которой, похоже, и баллотировалась в депутаты в Ленинский районный совет в г.Полтаве на выборах 31 октября 2010 года. На этом ее характеристику считаю возможным завершить.

Итак, кроме ностальгии по Советскому Союзу со стороны судей мы столкнулись с двумя проблемами:

1) психологической, проявившейся в полной неготовности "новых" судей к рассмотрению дел и масштабов мировоззрения, в разы превышающих объем компетенций, требовавшийся от них в предыдущей деятельности;

2) образовательной, проявившей банальное экономическое невежество, то есть не понимание базовых экономических законов из-за отсутствия должной образованности и квалификации, чтобы разобраться в сложных экономических процессах.

В том, что проблема носит психологический характер, я окончательно убедился, ознакомившись с решением судей Т. Гавриленко, К. Сикоры и А. Танасевич в отношении "прославившегося" судьи Алексея Бурана тем, что во время задержания детективами НАБУ он "применил огнестрельное оружие на поражение и, воспользовавшись наличием статуса неприкосновенности судьи, скрылся с места происшествия".

Тройка судей Т.Гавриленко, К.Сикора, А.Танасевич утвердили соглашение между стрелявшим в детективов судьей-взяточником А.Бураном и Специализированной антикоррупционной прокуратурой и освободила его от отбывания наказания, установив испытательный срок 3 года.

Это решение было принято 25 мая 2022 года, в год полномасштабного вторжения россиян в Украину. Никаких обязанностей перечислить деньги на "Армию дронов" или другие проекты UNITED24 решение о судье-взяточнике не содержит.

От утверждения соглашения тройку судей не остановило даже то, что закон запрещает их утверждать при совершении преступления общеопасным способом. С тех пор как стрельба перестала быть общеопасной?

Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы центра Разумкова в своей статье "Идеологии и смысл жизни", исследуя коммунистическое сознание, капитализм и влияние идеологии на жизнь современной Украины, заключает, что украинцам не стоит надеяться на позитивные изменения, пока они не выжмут из себя "советского человека" .

Коммунистическая идеология, как приводится в статье, и способствовала формированию особого типа человека – человека советского, одной из главных черт которого была государственно-патерналистская ориентация.

Советский человек не мыслил себя вне всеобъемлющей государственной структуры, а коммунистическая идеология (в том виде, как она практиковалась в СССР), рассматривала человека не как цель, а как средство достижения "светлого будущего".

"Высокое осознание общественной обязанности, нетерпимость к нарушению общественных интересов" – норма "Морального кодекса", сформулированная аппаратными работниками ЦК КПСС нашла свое отражение и в моем приговоре:

"Доводы обвиняемого Е.Дыхне по поводу архаичности национального законодательства Украины, положения которого по существу вредят коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь", делают невозможным его стремительное развитие и лишают аэропорт конкурентоспособности на международном уровне, коллегия судей отклоняет учитывая такое.

Порядок управления имуществом аэропорта Борисполь был определен законами, подзаконными и локальными нормативно-правовыми актами, которыми с целью контроля за эффективностью использования государственного имущества были введены такие правила распоряжения им, что предусматривали несколько ступеней предохранителей от злоупотреблений со стороны участников этих правоотношений.

Довольно громоздкий механизм передачи государственного имущества в аренду с экономической позиции может быть оценен по-разному, но введение такого механизма является безоговорочным правом государства как собственника имущества, а потому лица, причастные к управлению этим имуществом, обязаны действовать установленным законом способом".

Чувствуется серьезное "научное" обоснование того, почему социализм победил капитализм, а значит, Фонд государственного имущества имеет полное моральное и юридическое право передавать в аренду государственное имущество, "социалистическую собственность", на протяжении двух лет. Именно столько проводил Фонд государственного имущества конкурс на аренду площадей в аэропорту в двух кейсах, которые являются предметом данного судебного разбирательства.

Все аэропорты мира самостоятельно определяют, кто, где и под какие нужды будет арендовать площади в аэропорту – на этот испанский стыд украинского законодательства троицы ВАКС указали международные эксперты по авиационному праву.

Во всем цивилизованном мире давно действует правило: чем больше денег оператор авиационной инфраструктуры (аэропорт или управляющая компания) может получить неавиационных доходов (доходы от аренды, магазины duty free, паркинг), тем меньше могут быть прямые авиационные сборы с авиакомпаний, а соответственно – дешевле билеты.

Поэтому международная организация операторов авиационной инфраструктуры ACI Europe и поныне не может понять, в чем конкретно меня обвиняют, настаивая на разумности, целесообразности и экономической оправданности права аэропорта распоряжаться своими площадями в борьбе за снижение стоимости авиабилетов.

Государство как собственник не успело корпоратизировать аэропорт "Борисполь", хотя еще с 2014 года взяло курс на либерализацию законодательства, сближение со стандартами Европейского Союза, свободу экономики, равенство всех форм собственности, невмешательство государства в деятельность профессионального менеджмента предприятий государственной формы собственности.

Соответствующие принципы были закреплены в Стратегии повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики. А их реализация постепенно воплощалась в виде появления в аэропорту "Борисполь" независимого Наблюдательного совета; в 2018 году во исполнение данной Стратегии Министерство инфраструктуры утвердило политику собственности государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь". Но к решению о корпоратизации аэропорта пришли ныне – в 2023 году.

В начале марта 2023 года правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу – один из ключевых документов для реализации государственной антикоррупционной политики до 2025 года (читай, документ без которого "денег не дадут"), в котором в очередной раз отметило равенство всех форм собственности, необходимость продолжения реформы корпоративного управление государственных предприятий, разделение регуляторной функции и функции управления государственным предприятиям и т.д.

А вот, по мнению судей ВАКС, государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" может и должно иметь меньший объем управленческих инструментов в международной конкуренции исключительно из-за того, что он государственный, а в Украине до сих пор действует целый пласт устаревших советских норм, которые судьи ВАКС надежно охраняют.

Выше я уже объяснял, почему им советское такое родное и дорогое – в Совке выдавали государственное жилье. Совок прошел, а привычка и менталитет государственного патернализма остались.

Вместо вывода. Какую ценность имеет жизнь человека по сравнению с защитой государственного имущества в парадигме советского человека, можно четко проследить на примере двух приговоров одной тройки судей ВАКС Т.Гавриленко, К.Сикоры, А.Танасевич.

– 5 лет лишения свободы, 11 миллионов гривен компенсация гражданского иска в пользу Фонда государственного имущества за право руководителя аэропорта самостоятельно распоряжаться площадями аэропорта при передаче их в аренду.

– "… освобождение Лицо 8 от отбывания основного наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, с установлением испытательного срока 3 года и частично удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда – взыскать солидарно с обвиняемых 130 тысяч гривен" для судьи-взяточника Бурана, который не только взял взятку, но и отстреливался от детективов НАБУ во время задержания.

О соизмеримости наказания можно было бы написать отдельный большой текст, но подожду вдохновения и новых отмененных в Верховном суде приговоров этой плодотворной тройки.

А все почему? Так как жизни человека, его здоровью и благополучию не было места в "Моральном кодексе строителей социализма", создатели которого обещали всем распределение материальных благ по потребностям. А Канта во времена, когда наша сталинская тройка судей заканчивала права факультета, наверное, еще не преподавали, или они его не внимательно читали.

Тогда почему эти советские люди вообще допущены к тому, чтобы оценивать управленческие решения?