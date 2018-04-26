В Украине накажут ученых за "непорядочность"

За нарушение академической добропорядочности будут не только отказывать в присвоении ученого звания, а лишать его.

В частности, за нарушение академической добропорядочности аттестационная коллегия Министерства образования и науки (МОН) будет отменять решение ученого совета и отказывать в выдаче государственного документа о присвоении ученого звания. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба правительства.

Более того, нарушитель, которому присвоено научное звание, может быть лишен его.

Также изменения затронут доступ к научно-педагогической деятельности лиц с инвалидностью I группы. Для этой категории требования для получения ученых званий были смягчены.

Кроме того, правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

"В предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание, в результате чего получили почетное звание "Народный артист Украины", "Народный художник Украины", "Народный архитектор Украины", "Заслуженный деятель искусств Украины". Теперь этот список расширен званиями "Заслуженный артист Украины", "Заслуженный художник Украины", "Заслуженный архитектор Украины", "Заслуженный работник культуры Украины", "Заслуженный мастер народного творчества Украины", - объяснил заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич.

Как сообщал ранее "Обозреватель", в Украине согласно новому закону об образовании был отменен термин "высшее учебное заведение" (вуз). Теперь такие учреждения будут называться "заведение высшего образования".