Ассоциация адвокатов Украины приглашает на Ежегодный летний форум ААУ по уголовному праву и процессу "Золотой Дюк", который состоится 6 июля в Одессе.
Данный форум выступит платформой для обсуждения изменений в УПК и их практического применения!
Что вы получите
- практические кейсы и реальные советы применения изменений в УПК для работы адвокатов;
- рассмотрение и обсуждение актуальных тем уголовного права и процесса;
- обмен опытом между специалистами по уголовному праву;
- анализ ошибок адвокатов и советы судей по их решению.
Форум будет проходить в 4 сессии, на которых dы услышите следующие вопросы:
1. Общая характеристика последних изменений в УПК
2. Фиксация судебного процесса - ожидание и реальность
3. Законодательные перспективы
4. Последние тенденции обжалования решений, не предусмотренных ст.309 УПК
5. Типичные ошибки адвокатов. Советы судей
6. Положительная практика представительства интересов в ЕСПЧ
7. Построение стратегии защиты в уголовном производстве в сочетании с другими видами судопроизводства.
Среди спикеров - известные адвокаты и юристы, опытные судьи, представители органов государственной власти, ученые и другие.
Дата проведения: 6 июля 2018
Место проведения: Национальный университет "Одесская юридическая академия"/
Время проведения: 09:00 - 17:30
Благотворительный взнос:
Для членов ААУ:
- до 15 июня 2018 - 800 грн.
- до 5 июля 2018 - 1000 грн.
Для других участников:
- до 15 июня 2018 - 1000 грн.
- до 5 июля 2018 - 1500 грн.
Программа и регистрация по ссылке http://www.uaa.org.ua/events/7844/
За дополнительной информацией обращайтесь по тел .: 067-343-34-07 или email: forum@uaa.org.ua