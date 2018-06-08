Ассоциация адвокатов Украины приглашает на Ежегодный летний форум ААУ по уголовному праву и процессу "Золотой Дюк", который состоится 6 июля в Одессе.

Данный форум выступит платформой для обсуждения изменений в УПК и их практического применения!

Что вы получите

- практические кейсы и реальные советы применения изменений в УПК для работы адвокатов;

- рассмотрение и обсуждение актуальных тем уголовного права и процесса;

- обмен опытом между специалистами по уголовному праву;

- анализ ошибок адвокатов и советы судей по их решению.

Форум будет проходить в 4 сессии, на которых dы услышите следующие вопросы:

1. Общая характеристика последних изменений в УПК

2. Фиксация судебного процесса - ожидание и реальность

3. Законодательные перспективы

4. Последние тенденции обжалования решений, не предусмотренных ст.309 УПК

5. Типичные ошибки адвокатов. Советы судей

6. Положительная практика представительства интересов в ЕСПЧ

7. Построение стратегии защиты в уголовном производстве в сочетании с другими видами судопроизводства.

Среди спикеров - известные адвокаты и юристы, опытные судьи, представители органов государственной власти, ученые и другие.

Дата проведения: 6 июля 2018

Место проведения: Национальный университет "Одесская юридическая академия"/

Время проведения: 09:00 - 17:30

Благотворительный взнос:

Для членов ААУ:

- до 15 июня 2018 - 800 грн.

- до 5 июля 2018 - 1000 грн.

Для других участников:

- до 15 июня 2018 - 1000 грн.

- до 5 июля 2018 - 1500 грн.

Программа и регистрация по ссылке http://www.uaa.org.ua/events/7844/

За дополнительной информацией обращайтесь по тел .: 067-343-34-07 или email: forum@uaa.org.ua