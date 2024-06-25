Сегодня однозначно день хороших судебных новостей: решение ЕСПЧ (Крымское дело), Международный криминальный суд и решение Апелляционного суда ВАКС по активам Богуслаева.

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ЕСПЧ принял решение о приемлемости и сути дела "Украина против России (по Крыму)", заявления №20958/14 и 38334/18. Это большое достижение международной юриспруденции, поскольку впервые международный судебный институт признал РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений прав и свобод человека в Крыму и г. Севастополь. А Украина стала на шаг ближе к установлению справедливости на международном уровне.

Далее текст на языке оригинала.

Тепер ЄСПЛ переходить до стадії розгляду щодо справедливої сатисфакції, під час якої Уряд України буде заявляти скарги щодо виплати рф компенсації за зазначені порушення прав приватних фізичних та юридичних осіб. Вітаю мою команду Мінʼюсту на чолі з Margarita Sokorenko – це неймовірна робота, вірю в остаточне й незворотне рішення ЄСПЛ у цій справі! Пишаюся кожним та кожною з вас!

Судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт колишнього міністра оборони рф Сергія Шойгу і начальника генерального штабу рф Валерія Герасимова. Пул визнаних злочинців-високопосадовців та ініціаторів війни в Україні розширюється.

Обидва звинувачені в ударах по цивільних об'єктах та мирних громадянах в Україні. Суд встановив, що російські високопосадовці несуть відповідальність за воєнні злочини, які полягають у завданні ударів по цивільних об'єктах та заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також за злочин проти людяності.

Рішення МКС – це істотний крок на шляху до покарання агресора. Вітаю команду Офісу Генерального прокурора з цим рішенням!

Апеляційний суд ВАКС підтвердив стягнення у дохід держави активів підсанкційного Богуслаєва В.О.

­14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан "Коса Обіточна", адмін. будівлі);

­майнові права на торговельні марки (та майнові права на патенти на промислові зразки (2);

­корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");

­336 одиниць вогнепальної зброї;

­грошові кошти на загальну суму 12 593 тис. дол США, 236 тис. євро, 3 206 тис. рос. руб, 105 526 тис. грн (в загальному еквіваленті близько 615 млн грн).

Справу Богуслаєва було розпочато за часів моєї роботи у Міністерстві юстиції України, а завершила й довела її до перемоги Inna Bogatykh та її неперевершена команда професіоналів. Пишаюся вашою наполегливістю, так тримати

Я душе пишаюся своєю країною, людьми, які працюють задля неї, відстоюючи інтереси України на усіх юридичних майданчиках, включаючи міжнародні, та які її захищають від російської навали. Так, разом ми досягнемо справедливості й у міжнародних судах, й на полі бою. Божі млини мелють повільно, але мелють!