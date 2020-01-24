Что не так с законопроектом о дезинформации

Текст законопроекта опубликовали на этой неделе и довольно серьезно удивили почти все медиа рынок. Мне задавали вопросы относительно него как журналисты государственных, так и олигархических и западных СМИ. Основной вопрос: как такое вообще могло выйти из украинского министерства? Один представитель украинских спецслужб с улыбкой даже спросил, – не считаю я теперь "цветочками" законопроект #6688?

Прежде всего, то, что беспокоило медиарынок еще до публикации – это посадки для журналистов и для целых редакций – все эти пункты остались. Так же как и штрафы от 5000 до 10000 необлагаемых минимум или исправительные работы от 1 до 2 лет за минимальные нарушения. За систематическое, то есть два и более нарушений (особенно сделанных с помощью автоматического массового распространения информации) уже предлагается наказание от 2 до 5 лет, при финансировании – от 3 до 5 лет.

А если эти действия осуществлены организованной группой лиц – до 7 лет заключения. Хотела бы напомнить, организованная группа в таком случае – это может быть, в том числе, например, редакция, выпускающая антикоррупционные расследования.

Конечно, этот пункт неприемлем, что было озвучено еще на прошлой неделе. Но, после того, как был опубликован полный текст законопроекта и изменения в предыдущий законопроект, вносимый Минкультом, появилось еще больше вопросов.

Например, меня беспокоят предложенные изменения по статьям 171, 345, 347 и 348 УК. Минкульт предлагает защищать только "профессиональных" журналистов, членов предложенных им неконституционного органа, который должен быть создан. Это так называемая "Ассоциация профессиональных журналистов Украины". И защищать, согласно законопроекту, имеют исключительно членов этой ассоциации – "профессиональных" журналистов.

То есть тех журналистов, которые не захотят туда вступить, или вообще не хотят вступать в любые журналистские объединения в Украине, защищать не планируют. Эта норма противоречит Конституции и праву граждан самостоятельно объединяться в профессиональные или профсоюзные объединения и творческие союзы. И соответственно, создает кастовую систему среди журналистов, будут иметь разный уровень защиты, обеспечения и гарантий.

Это как минимум юридический нонсенс или, как считают медиа юристы, является нарушением ч.4 ст.36 Конституции: "Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение граждан или ограничен в правах за принадлежность или непринадлежность к политическим партиям или общественных организаций".

Кроме того вызывает вопрос назначения Кабмином уполномоченного, который во многих случаях, по этому законопроекту, будет подменять собой решение суда. Он сможет самостоятельно решать, что является достоверной, а что недостоверной информацией, решать, кого штрафовать, а кого – нет, и какие СМИ могут быть заблокированы. Конечно, это неприемлемо.

Также у меня есть небольшой по сравнению с предыдущими пунктами, вопрос относительно обязательной аккредитации западных журналистов. Введение обязательной аккредитации может уменьшить поток иностранных журналистов в Украине. А, учитывая тот факт, что у нас сейчас вообще закрыты иновещания, для Украины это также будет большим минусом в продвижении интересов Украины за границу. Потому что сейчас у нас есть достаточно свободный поток информации от украинских реалий и украинских чиновников западная пресса.

Что же делать с таким законопроектом? На мой взгляд, доработке он в таком виде не подлежит.

Для правящей партии я вижу единственную возможность выхода из проблемы, которую создало Министерство культуры, – это регистрация альтернативного законопроекта по противодействию дезинформации, который мог бы быть, например, аналогом закона по противодействию дезинформации во Франции, который уже проголосован, приемлемый и действует там около года.

К сожалению, к критике законопроектов, кроме Европейской Ассоциации журналистов и многих украинских медиа-организаций и медиа-юристов, подключились еще и российские СМИ. Поэтому я прогнозирую, что в вечерних новостях сегодня, завтра, возможно даже весь следующий месяц украинской власти будут вспоминать эту ошибку Министерства культуры.

Я уверена, что законопроект в таком виде не пройдет, но большой вопрос, который у меня и у многих других критиков возникает: зачем было вообще этот законопроект подавать в таком виде?

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