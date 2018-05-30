Арбитр-коррупционер Соловьян: какое наказание его может ждать

22 мая в Украине был задержан арбитр Первой Лиги Александр Соловьян. Его обвиняют в нарушении fair play - договорных матчах. Кроме уголовной ответственности, ему угрожают санкции Федерации футбола.

Но, по мнению юристов, если Соловьян не признает вину, осудить его будет сложно.

Договорной матч или, как гласит ч.1 ст. 2 Дисциплинарных правил федерации, неспортивное поведение, манипуляции с результатами матча, влечет за собой предупреждение, выговор, обязательный денежный взнос, лишение титула/награды.

Но такие решения можно оспорить, объяснил OBOZREVATEL юрист Семен Астапов. По мнению эксперта, проблемной является санкция в виде запрета на участие в любой деятельности, связанной с футболом. Хороший адвокат может оспорить это решение по аналогии с трудовыми спорами, отстранением от должности, но репутационные риски в этой сфере высоки, как и в любом бизнесе, отмечает он.

"По ст. 20 дисциплинарных правил, манипулирование результатом матча — это любое влияние или сговор с целью изменить результаты матча, внесение предложений, которые стимулировали бы команду, или отдельных игроков для достижения результата в интересах третьих лиц, предоставление лицом, работающим в сфере футбола заявлений и других документов, которые не соответствуют реальным событиям на стадионе до/во время/после матча, отсутствие в действиях футболистов признаков честной спортивной игры fair play. Также, в контексте ответственности арбитров, определенной правилами, Соловьяна могут отстранить от арбитража всех матчей", - говорит Астапов.

По мнению юриста, с учетом тенденции к борьбе с коррупцией в Украине, вполне вероятно, что Федерация футбола может передать материалы по Александру Соловьяну правоохранительным органам. Но это, скорее, пиар ход, а не реальная угроза привлечения к уголовной ответственности, считает Астапов. По его мнению, качественная защита адвоката Соловьяна в этом случае может повлиять на весь украинский футбол.

Задержание Александра Соловьяна. Видео: FootballHub

Как отмечает юрист Роман Горлач, ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины по методикам расследования похожа на расследование коррупции госчиновников. Чтобы доказать состав преступления, нужно провести следственные действия, в том числе и негласные - прослушка телефонов, видео- и фотоконтроль личности, контроль за совершением преступления и т. д.

"Судя по видео с Соловьяном, которое слили в интернет, негласные действия уже проводились, но особого результата не принесли. Обычно видео сливают для формирования общественного мнения и порчи репутации. Если бы было что-то ценное, это приберегли бы для обвинения, - говорит Горлач, - Большой вопрос к сотрудникам Департамента по защите экономики Национальной полиции Украины, которые допустили распространение в интернете видео, где Соловьян якобы договаривается с представителями клубов о договорных матчах. Видимо, именно это видео и является главными доказательствам по делу. То есть, негласные следственные действия в отношении Соловьяна уже проводились".

Оперативное видео, обнародованное Арсеном Аваковым. Видео: VSE VIDEO

При этом, как отмечает юрист, ст. 369-3 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы. То есть, преступление, которое инкриминируется Соловьяну, является преступлением средней тяжести. А негласные следственные действия могут проводиться исключительно по тяжким и особо тяжким преступлениям. Такие доказательства могут быть признаны судом ненадлежащими, поскольку получены незаконно, говорит он.

По мнению Горлача, если сам Соловьян не признает вину, осудить его будет довольно сложно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 22 мая Нацполиция провела массовые обыски у подозреваемых в организации договорных матчей. Всего были задержаны 50 человек.