Арбітр-корупціонер Солов'ян: яке покарання його може чекати

22 травня в Україні був затриманий арбітр Першої Ліги Олександр Солов'ян. Його звинувачують в порушенні fair play - договірних матчах. Крім кримінальної відповідальності, йому загрожують санкції Федерації футболу.

Але, на думку юристів, якщо Солов'ян не визнає вину, засудити його буде складно.

Договірний матч або, як говорить ч.1 ст. 2 Дисциплінарних правил федерації, неспортивна поведінка, маніпуляції з результатами матчу, тягне за собою попередження, догану, обов'язковий грошовий внесок, позбавлення титулу/нагороди.

Але такі рішення можна оскаржити, пояснив OBOZREVATEL юрист Семен Астапов. На думку експерта, проблемною є санкція у вигляді заборони на участь в будь-якій діяльності, пов'язаній з футболом. Хороший адвокат може оскаржити це рішення за аналогією з трудовими спорами, відстороненням від посади, але репутаційні ризики в цій сфері високі, як і в будь-якому бізнесі, відзначає він.

"За ст. 20 дисциплінарних правил, маніпулювання результатом матчу - це будь-який вплив або змова з метою змінити результати матчу, внесення пропозицій, які стимулювали б команду, або окремих гравців для досягнення результату в інтересах третіх осіб, надання особою, яка працює в сфері футболу заяв та інших документів, які не відповідають реальним подіям на стадіоні до/підчас/після матчу, відсутність в діях футболістів ознак чесної спортивної гри fair play. Також, в контексті відповідальності арбітрів, визначеної правилами, Солов'яна можуть відсторонити від арбітражу всіх матчів", - говорить Астапов.

На думку юриста, з урахуванням тенденції до боротьби з корупцією в Україні, цілком ймовірно, що Федерація футболу може передати матеріали по Олександру Солов'яну правоохоронним органам. Але це, скоріше, піар хід, а не реальна загроза притягнення до кримінальної відповідальності, вважає Астапов. На його думку, якісний захист адвоката Солов'яна в цьому випадку може вплинути на весь український футбол.

Затримання Олександра Солов'яна. Відео: FootballHub

Як зазначає юрист Роман Горлач, ст. 369-3 Кримінального кодексу України за методиками розслідування схожа на розслідування корупції держчиновників. Щоб довести склад злочину, потрібно провести слідчі дії, в тому числі і негласні - прослуховування телефонів, відео- і фотоконтроль особистості, контроль за вчиненням злочину і т. д.

"Судячи з відео з Солов'яном, яке злили в інтернет, негласні дії вже проводилися, але особливого результату не принесли. Зазвичай відео зливають для формування громадської думки і псування репутації. Якби було щось цінне, це приберегли б для звинувачення, - говорить Горлач, - Велике питання до співробітників Департаменту захисту економіки Національної поліції України, які допустили поширення в інтернеті відео, де Солов'ян нібито домовляється з представниками клубів про договірні матчі. Мабуть, саме це відео і є головними доказами у справі. Тобто, негласні слідчі дії відносно Солов'яна вже проводилися".

Оперативне відео, оприлюднене Арсеном Аваковим. Відео: VSE VIDEO

При цьому, як зазначає юрист, ст. 369-3 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність до 5 років позбавлення волі. Тобто, злочин, який інкримінується Солов'яну, є злочином середньої тяжкості. А негласні слідчі дії можуть проводитися виключно по тяжким і особливо тяжким злочинів. Такі докази можуть бути визнані судом неналежними, оскільки отримані незаконно, каже він.

На думку Горлача, якщо сам Солов'ян не визнає вину, засудити його буде досить складно.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 22 травня Нацполіція провела масові обшуки у підозрюваних в організації договірних матчів. Всього було затримано 50 осіб.