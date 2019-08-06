Звезда Голливуда вышла в свет в украинской вышиванке

Голливудская звезда Кэтрин-Зета-Джонс пришла на летний бранч с мужем Майклом Дугласом в хлопковой тунике от украинского бренда Yuliya Magdych.

Она вышита красными хлопковыми нитями национальным украинским орнаментом "Киевские каштаны". Фото в платье от украинского бренда Кэтрин-Зета-Джонс выложила на своей странице в Instagram. Цена наряда составила чуть меньше 700 долларов.

Ранее в такой же вышиванке от Yuliya Magdych была замечена жена генпрокурора Украины Ирина Луценко в зале Верховной рады.

Напомним, что украинский предприниматель Юлия Магдыч одевает звезд украинского и мирового масштаба. Для брачного путешествия принцессы Кувейта Магдыч сделала пятнадцать уникальных вышиванок, каждую из которых принцесса одевала всего один раз.

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