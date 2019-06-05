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"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

1.3тЧитать материал на украинском

Поклонники королевской семьи решили, что королева Великобритании Елизавета II намерено надела тиару с красными рубинами на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Букингемском дворце. И это способ его потроллить.

Так, по легенде, эти драгоценные камни являются символической защитой от зла и всякой напасти. Именно в этом пользователи Facebook увидели тайный смысл выбора Елизаветы II.

"И все-таки королева Елизавета крупнейший тролль из всех троллей: одеть бирманскую тиару с рубинами, которая является символической защитой от зла ​​и всякой напасти, по случаю визита Трампов! Вот это я понимаю ход", — написала пользователь Facebook Марта Госовская.

"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

Дональд Трамп и Елизавета II

"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

Елизавета II, Дональд Трамп с супругой Меланией, принц Чарльз с супругой Камиллой

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Отметим, что любимейшую тиару королевы Великобритании Елизаветы II — рубиновую, ей подарил народ Бирмы на свадьбу в 1973 году. Считается, что камни защищают человека от болезней. Количество их в тиаре равно количеству болезней, которые, по мнению бирманцев, могут угрожать человеку. Кроме того, считается, что рубины оберегают от злых духов, сглаза, завистников и избавляют от меланхолии.

"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

Дональд Трамп и Елизавета II

"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

Дональд Трамп и Елизавета II

"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом
"Вот это, я понимаю, ход": Елизавета II посмеялась над Дональдом Трампом

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп попал в конфуз во время рабочего визита в Великобританию. Он вздремнул во время тоста королевы Елизаветы II.

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Персоны
Дональд ТрампЕлизавета II
Место
Великобритания
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