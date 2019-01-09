СМИ узнали о ''гнездышке" Маркл и принца Гарри для тайных вечеринок

Британские СМИ узнали, что принц Гарри и его жена герцогиня Сассекская Меган Маркл арендовали роскошный загородный дом, где проводят много времени и даже устраивают шумные вечеринки. Также они приглашают туда голливудских звезд.

Как сообщает Daily Mail, особняк находится в Оксфордшире (графство на юге Англии) и его стоимость составляет порядка 2,5 миллионов фунтов (3,1 млн долларов).

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

По словам инсайдеров, которые ссылаются на приближенные к королевской семье источники, в доме четыре спальни, одну из которых превратили в комнату-гардероб. Кроме того, там есть две кухни и огромная гостиная с окном во всю стену, большой обеденный зал и огромное пространство для отдыха на улице.

Фото: Daily Mail

Отмечается, что загородный дом королевской пары уже успели посетить актер Джордж Клуни с женой Амаль, спортсменка Серена Уильямс и близкая подруга герцогини Приянка Чопра с мужем Ником Йонасом.

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиню Сассекскую Меган Маркл, которая проживает вместе со своим мужем принцем Гарри в Кенсингтонском дворце, недолюбливают слуги.