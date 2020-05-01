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1 мая • обновлено в 05:12
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Зачем на самом деле нужен секс: выяснилось неожиданное обстоятельство

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Группа исследователей выдвинула гипотезу о том, что на ранних этапах эволюции целью секса было не размножение. По их словам простейшие организмы таким образом пытались пережить неблагоприятные условия.

После спаривания у самок некоторых насекомых укрепляется иммунитет, а у самцов крыс лучше работает и медленнее стареет мозг, пишет Quanta Magazine.

Зачем на самом деле нужен секс: выяснилось неожиданное обстоятельство

В 1932 году Нобелевский лауреат, генетик Герман Мюллер заявил, что секс увеличивает генетическое разнообразие в будущих поколениях. Это позволяет потомкам приспосабливаться и выживать, делая их сильнее, быстрее и устойчивее к воздействию окружающей среды.

Кейтлин Макдоноу считает такую гипотезу неполной.

"В исследованиях часто упускался из виду потенциал для извлечения непосредственной пользы от спаривания конкретной особью для самой себя", - пишет ученая.

Биолог из университета Нью-Брансуика в Канаде Аврора Неделку предполагает, что "на ранних этапах эволюции целью спаривания было не размножение, оно возникло в ходе эволюционного процесса, по всей видимости, как средство для адаптивного реагирования на стресс".

Зачем на самом деле нужен секс: выяснилось неожиданное обстоятельство

Ученые также обнаружили "массу неожиданных положительных сторон секса". Например, самки мухи-дрозофилы и полевых сверчков, которые спаривались, жили дольше тех, кто этого не делал.

Сторонники новой гипотезы об эволюции секса предостерегают от любых параллелей с отношениями между людьми.

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Автор
Мария Дидык
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