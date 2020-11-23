Создана первая в мире "соцсеть для секса": в чем ее особенность

Британский стартап Killing Kittens, специализирующийся на организации оргий, объявил о создании "первой в мире социальной сети для секса". Приложение было запущено в честь 15-летия компании.

Об этом сообщает издание Daily Star. По словам гендиректора Killing Kittens Эммы Сэйл, новый сервис позволит пользователям наслаждаться оргиями в эпоху социального дистанцирования.

"Наконец-то мы создали мировое сообщество для сексуально раскрепощенных! У нас есть Facebook для друзей, LinkedIn для бизнеса, а Killing Kittens – первая в мире социальная сеть для секса", – заявила Сэйл.

Отмечается, что разработкой приложения занимались исключительно программисты женского пола. Они описали сервис как "оргию в вашем кармане", поскольку он позволяет вступать в интимную связь нескольким людям через онлайн одновременно.

Пользователи смогут общаться в закрытых чатах. Личные данные защищаются, каждый новый пользователь проходит верификацию. Сеть защищена от записи с экрана и захвата видео.

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