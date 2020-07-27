Считаются ли изменой виртуальные отношения: психолог дал пояснение

Виртуальный флирт или секс позволяет человеку ощутить новые эмоции и примерить на себя другие роли (в контексте гендера или ориентации). Это благополучно влияет на интимную жизнь реальной пары, но только при условии, если такое "увлечение" нравится обоим партнерам.

В тоже время, если заниматься этим втайне от своей второй половинки – это может быть расценено, как измена. Такое мнение высказал психотерапевт и сексолог Александр Иванов, пишет ВВС.

Он уточнил, что главной причиной измен является недостаток общения, и контакт в режиме онлайн может стать самым простым способом восполнить этот дефицит.

Почему виртуальные отношения могут считать изменой Рixabay

"Люди потеряли великий дар поддержки коммуникации. Они решают много ежедневных бытовых вопросов, но душевного общения больше нет. Интернет сделал секс доступным, дешевым и анонимным. Теперь изменять можно прямо в супружеской постели, переписываясь всю ночь в Snapchat или флиртуя с несколькими новыми знакомыми в Tinder", – добавил он.

Также по мнению специалиста, в основе любой измены лежит нарушение негласных договоренностей. Он советует своим клиентам, прежде всего тем, кто в отношениях уже 10-15 лет, "уйти и заново познакомиться".

Виртуальные отношения Рixabay

"Мы ожидаем, что наш партнер будет вести себя, согласно нашим представлениям об отношениях, но проблема в том, что мало когда обсуждаем такие вещи. Партнеры смотрят в одну сторону, но они больше не смотрят друг на друга", – указал сексолог.

Виртуальный секс привлекает своей относительной безопасностью и анонимностью, он не грозит нежелательной беременностью или половыми болезнями, не требует сложной стратегии и финансовых затрат, связанных с живым общением.

С другой стороны, он позволяет попробовать то, на что вы никогда не решились бы в реальной жизни, он поощряет испытать и расширить границы сексуального воображения.

Является ли онлайн-секс изменой Рixabay

"Это способ для пары вывести свои интимные отношения на новый уровень, открыть их, попробовать себя в разных гендерных ролях или примерить на себя разную сексуальную ориентацию. Однако когда в такое путешествие отправляется только один из партнеров, а не приглашая свою вторую половину присоединиться, это, без сомнения, скажется на доверии и взаимоотношениях между ними", – подчеркнул Александр Иванов.

Также он рассказал и о вреде, который может принести слишком частый просмотр порно.

"Порнозависимость – действительно серьезная угроза отношениям. И она стала очень распространенной в последние несколько лет. Мужчины просто прекращают реагировать на живую женщину, у них истощается либидо. А сексуальные отношения с партнершей, прежде всего их романтическая составляющая – эротика, прелюдия, эмоциональная близость – сходят на нет", – подытожил сексолог.

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