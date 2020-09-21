Найден способ поднять либидо у мужчин, не влияя на тестостерон

Ученые Северо-Западного университета (Иллинойс, США) на примере грызунов установили, что в определенных областях мозга представителей мужского пола есть фермент, влияющий на сексуальное влечение.

Это фермент ароматаза, который превращает андрогены в эстрогены, пишет News Medical.

Так, ген, который отвечает за этот фермент, регулирует мужское сексуальное поведение, поэтому определенные лекарства, влияющие на него, могут активизировать его функцию при низком либидо либо подавить при навязчивом половом влечении.

Ароматаза в мозге трансформирует тестостерон в эстроген, стимулирующий сексуальную активность, объясняют исследователи. Это имеет решающее значение для поддержания полноценной сексуальной жизни у мужчин.

В ходе эксперимента ученые выборочно "отключали" ароматазу в головном мозге мышей, и в результате сексуальная активность самцов снижалась на 50%, при том, что уровень тестостерона в их крови был выше, чем у контрольной группы животных.

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