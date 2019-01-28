Крем-суп: простые и вкусные рецепты

Чтобы разнообразить свое меню, можно вместо привычного украинцам супа приготовить крем-суп.
OBOZREVATEL поделится с читателями тремя самыми интересными и простыми рецептами этого блюда.
Грибной крем-суп с соусом бешамель
Грибной крем-суп с соусом бешамель
vkuso.ru
Ингредиенты:
250 г шампиньонов;
480 мл горячей воды;
3 куриных бульонных кубика;
1 маленькая луковица;
3 столовые ложки сливочного масла;
4 столовые ложки муки;
700 мл молока;
соль и молотый черный перец— по вкусу;
несколько веточек петрушки.
Способ приготовления:
Нарезать грибы тонкими ломтиками. Выложить их в сотейник, добавить воду, бульонные кубики и измельчённый лук и довести до кипения. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить ещё 20 минут.
В другом сотейнике или кастрюле растопить масло на среднем огне. Добавить муку и перемешать. Тонкой струйкой влить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения.
Выложить соус бешамель к грибам, перемешать и приправить солью и перцем. Затем пюрировать суп блендером. Перед подачей украсить измельчённой петрушкой.
Тыквенный крем-суп
Youtube
Ингредиенты:
400 г мякоти тыквы;
1 шт. репчатого лука;
200 мл молока;
20 г сливочного масла;
петрушка;
соль и приправы по вкусу;
сметана или жирные сливки;
сухарики из белого хлеба.
Способ приготовления:
Лук измельчить, тыкву нарезать кубиками. На сливочном масле слегка обжарить лук. Добавить тыкву, посолить, приправить и потушить с добавлением небольшого количества воды. Примерно 20 мин.
Готовую тыкву переложить в блендер и измельчить. Добавить горячее молоко. И еще раз пробить блендером. Перелить в кастрюльку и прогреть, но не доводить до кипения.
Разлить по тарелкам, добавить сухарики, приправить сметаной или жирными сливками и украсить зеленью петрушки.
Крем-суп из шпината
Крем-суп из шпината
edinstvennaya.ua
Ингредиенты:
300 г шпината (большой пучок);
2 средних луковицы;
1 зубчик чеснока;
25 г сливочного масла;
2 средних картофеля;
1 л куриного бульона;
щепотка молотого мускатного ореха;
сок половины лимона;
50 мл сливок (20%);
соль, перец (по вкусу).
Способ приготовления:
Подготовить все ингредиенты: сварить бульон, очистить картофель и порезать небольшими кубиками, лук очистить и порезать небольшими кубиками, зубок чеснока мелко порубить. Шпинат помыть, толстые нижние стебли срезать, нужны только листья.
В глубоком сотейнике или кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить лук и жарить на среднем огне 5-7 минут пока лук не станет прозрачным. Добавить измельченный чеснок и кубики картофеля и обжаривать еще несколько минут. Добавить бульон и довести до кипения, варить на маленьком огне в течение 10 минут. Добавить листья шпината и варить еще 10 минут.
Снять суп с огня, дать немного остыть и измельчить погружным блендером до однородной массы. Добавить щепотку молотого мускатного ореха. Добавить лимонный сок, соль и перец по вкусу, хорошо перемешать. Поставить суп на маленький огонь, добавить сливки и довести до кипения. Убрать с огня и можно подавать на стол.
Ранее OBOZREVATEL поделился с читателями лучшими рецептами супов в мультиварке, которыми можно разнообразить свое питание.
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