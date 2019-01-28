Крем-суп: простые и вкусные рецепты

Чтобы разнообразить свое меню, можно вместо привычного украинцам супа приготовить крем-суп.

OBOZREVATEL поделится с читателями тремя самыми интересными и простыми рецептами этого блюда.

Грибной крем-суп с соусом бешамель

Грибной крем-суп с соусом бешамель vkuso.ru

Ингредиенты:

250 г шампиньонов;

480 мл горячей воды;

3 куриных бульонных кубика;

1 маленькая луковица;

3 столовые ложки сливочного масла;

4 столовые ложки муки;

700 мл молока;

соль и молотый черный перец— по вкусу;

несколько веточек петрушки.

Способ приготовления:

Нарезать грибы тонкими ломтиками. Выложить их в сотейник, добавить воду, бульонные кубики и измельчённый лук и довести до кипения. Убавить огонь, накрыть крышкой и варить ещё 20 минут.

В другом сотейнике или кастрюле растопить масло на среднем огне. Добавить муку и перемешать. Тонкой струйкой влить молоко и, постоянно помешивая, довести соус до загустения.

Выложить соус бешамель к грибам, перемешать и приправить солью и перцем. Затем пюрировать суп блендером. Перед подачей украсить измельчённой петрушкой.

Тыквенный крем-суп

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Ингредиенты:

400 г мякоти тыквы;

1 шт. репчатого лука;

200 мл молока;

20 г сливочного масла;

петрушка;

соль и приправы по вкусу;

сметана или жирные сливки;

сухарики из белого хлеба.

Способ приготовления:

Лук измельчить, тыкву нарезать кубиками. На сливочном масле слегка обжарить лук. Добавить тыкву, посолить, приправить и потушить с добавлением небольшого количества воды. Примерно 20 мин.

Готовую тыкву переложить в блендер и измельчить. Добавить горячее молоко. И еще раз пробить блендером. Перелить в кастрюльку и прогреть, но не доводить до кипения.

Разлить по тарелкам, добавить сухарики, приправить сметаной или жирными сливками и украсить зеленью петрушки.

Крем-суп из шпината

Крем-суп из шпината edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

300 г шпината (большой пучок);

2 средних луковицы;

1 зубчик чеснока;

25 г сливочного масла;

2 средних картофеля;

1 л куриного бульона;

щепотка молотого мускатного ореха;

сок половины лимона;

50 мл сливок (20%);

соль, перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты: сварить бульон, очистить картофель и порезать небольшими кубиками, лук очистить и порезать небольшими кубиками, зубок чеснока мелко порубить. Шпинат помыть, толстые нижние стебли срезать, нужны только листья.

В глубоком сотейнике или кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло, добавить лук и жарить на среднем огне 5-7 минут пока лук не станет прозрачным. Добавить измельченный чеснок и кубики картофеля и обжаривать еще несколько минут. Добавить бульон и довести до кипения, варить на маленьком огне в течение 10 минут. Добавить листья шпината и варить еще 10 минут.

Снять суп с огня, дать немного остыть и измельчить погружным блендером до однородной массы. Добавить щепотку молотого мускатного ореха. Добавить лимонный сок, соль и перец по вкусу, хорошо перемешать. Поставить суп на маленький огонь, добавить сливки и довести до кипения. Убрать с огня и можно подавать на стол.

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