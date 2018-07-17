МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

"Идеально для лета": известный повар поделился необычным рецептом

1.9тЧитать новость на украинском

Салат с дыней и беконом – отличный вариант летнего салата, на приготовление которого вы потратите не более 10 минут.

"Дыня с хамоном или прошутто – сочетание, которое уже можно назвать классическим. Я предлагаю взять обычный украинский бекон и приготовить удивительно вкусный салат с дыней. Чтобы усилить впечатление, добавим в него немного грецких орехов и листочки свежей мяты. Вкус получается идеальным", – говорит известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко. Необычным рецептом он поделился на своем сайте.

Ингредиенты:

  • Дыня – 300 г;

  • Бекон (копченый) – 50 г;

  • Мята – 2 веточки;

  • Грецкий орех (ядра) – 20 г;

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Новости
Летние салаты: рецепты на каждый день

Способ приготовления:

Фото: Yuliya Goryn Photography

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Дыню помойте и порежьте на кубики размером около 3 см. Переложите порезанную дыню в небольшую миску.

Бекон тонко порежьте и обжарьте на сухой сковороде, пока он не зарумянится. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира.

Разложите по тарелкам дыню, добавьте грецкие орехи, кусочки бекона и листики мяты. Полейте оливковым маслом и подавайте.

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Клопотенко поделился простыми секретами приготовления варенья.

Читайте все новости по теме "Рецепты" на Обозревателе.

Тема
Рецепты
Персона
Евгений Клопотенко
Объект
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги