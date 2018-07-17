"Идеально для лета": известный повар поделился необычным рецептом

Салат с дыней и беконом – отличный вариант летнего салата, на приготовление которого вы потратите не более 10 минут.
"Дыня с хамоном или прошутто – сочетание, которое уже можно назвать классическим. Я предлагаю взять обычный украинский бекон и приготовить удивительно вкусный салат с дыней. Чтобы усилить впечатление, добавим в него немного грецких орехов и листочки свежей мяты. Вкус получается идеальным", – говорит известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко. Необычным рецептом он поделился на своем сайте.
Ингредиенты:
Дыня – 300 г;
Бекон (копченый) – 50 г;
Мята – 2 веточки;
Грецкий орех (ядра) – 20 г;
Оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Фото: Yuliya Goryn Photography
facebook.com/KlopotenkoEvgeniy
Дыню помойте и порежьте на кубики размером около 3 см. Переложите порезанную дыню в небольшую миску.
Бекон тонко порежьте и обжарьте на сухой сковороде, пока он не зарумянится. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира.
Разложите по тарелкам дыню, добавьте грецкие орехи, кусочки бекона и листики мяты. Полейте оливковым маслом и подавайте.
facebook.com/KlopotenkoEvgeniy
facebook.com/KlopotenkoEvgeniy
facebook.com/KlopotenkoEvgeniy
Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Клопотенко поделился простыми секретами приготовления варенья.
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