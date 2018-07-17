"Идеально для лета": известный повар поделился необычным рецептом

Салат с дыней и беконом – отличный вариант летнего салата, на приготовление которого вы потратите не более 10 минут.

"Дыня с хамоном или прошутто – сочетание, которое уже можно назвать классическим. Я предлагаю взять обычный украинский бекон и приготовить удивительно вкусный салат с дыней. Чтобы усилить впечатление, добавим в него немного грецких орехов и листочки свежей мяты. Вкус получается идеальным", – говорит известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко. Необычным рецептом он поделился на своем сайте.

Ингредиенты:

Дыня – 300 г;

Бекон (копченый) – 50 г;

Мята – 2 веточки;

Грецкий орех (ядра) – 20 г;

Оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Фото: Yuliya Goryn Photography facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Дыню помойте и порежьте на кубики размером около 3 см. Переложите порезанную дыню в небольшую миску.

Бекон тонко порежьте и обжарьте на сухой сковороде, пока он не зарумянится. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки жира.

Разложите по тарелкам дыню, добавьте грецкие орехи, кусочки бекона и листики мяты. Полейте оливковым маслом и подавайте.

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

facebook.com/KlopotenkoEvgeniy

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Клопотенко поделился простыми секретами приготовления варенья.