"Готовить- это просто": оригинальный рецепт равиоли от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом интересного варианта итальянского блюда равиоли - с тыквой.

"Сегодня я предлагаю вам сделать кулинарную трансформацию одного очень популярного итальянского блюда - равиоли. Вместо традиционной рикотты или мясной начинки мы приготовим равиоли с тыквой... а соус я предлагаю приготовить на основе сливочного и оливкового масла с пикантными каперсами. Поверьте, это прекрасно!", - написал повар в своем блоге.

Ингредиенты:

200 г - тыква

По вкусу - соль, перец

100 г - мука

1 шт. - желток

1 щепотка - соль

50 г - сливочное масло

50 мл - оливковое масло

1 ст. л. - каперсы

100 г - цуккини

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тыкву почистите и порежьте кубиками небольшого размера. Выложите на противень, полейте оливковым маслом и запекайте в течение 20-25 минут, пока тыква не станет мягкой.

Готовую тыкву переложите в небольшую кастрюлю и перебейте с помощью блендера до однородной консистенции. Затем добавьте соль и перец по вкусу.

Для того, чтобы приготовить тесто: смешайте муку с желтком, добавьте щепотку соли и немного воды. Затем хорошо вымесите его, тонко раскатайте и разрежьте ножом на небольшие квадратики одинакового размера.

Выложите небольшое количество тыквенного пюре на квадратик теста, заверните его пополам в виде треугольника и сомкните края, чтобы получить равиоли классической формы. Отваривайте их в подсоленной кипящей воде в течение 2 минут.

Далее приготовьте соус: смешайте в небольшой миске 50 мл оливкового и 50 г сливочного масла с 1 ст. л. каперсов и проварите на маленьком огне в течение нескольких минут.

Готовые равиоли достаньте из воды и выложите в глубокую тарелку. Полейте их соусом и добавьте мелко порезанные цуккини.

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