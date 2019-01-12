Что приготовить на Старый Новый год: 5 вкусных рецептов

На Старый Новый год, который традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 января, принято собирать всю семью. Праздничный стол очень похож на рождественский, но блюда уже не постные.
OBOZREVATEL подобрал пять самых оригинальных и вкусных рецептов, для приготовления которых не надо долго стоять у плиты, а оригинальный вкус и подача удивят ваших близких.
Главным блюдом на столе украинцев является кутья. На Старый Новый год готовят щедрую кутью, которую, в отличие от постной, можно готовить со сливочным маслом, молоком, сливками, животным жиром.
Щедрая кутья с молоком
Щедрая кутья с молоком
depositphotos.com
400 г пшеницы
750 г молока
50 г меда
50 г мака
200 г сухофруктов
Способ приготовления:
Зерна пшеницы необходимо замочить в холодной воде на 3-4 часа. После того, как зерно полностью впитает воду, залить его молоком и варить до готовности. Добавить в готовую кашу мед, мак и сухофрукты. Такая каша получается очень мягкой и нежной за счет варки на молоке.
Картофель с пармезаном
Картофель с пармезаном
izum.ua
6 средних картофелин
4 ст. ложки оливкового масла
½ ст. ложки чесночного порошка
¾ соли
½ сладкого порошка паприки
5 ст. ложек тертого сыра пармезан
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 200°C, почистить и порезать картофель на кубики или крупные кусочки, поместить его в форму для духовки и добавить масло.
В небольшой миске смешать все остальные ингредиенты – чесночный порошок, соль, паприку, черный перец и пармезан, посыпать смесь на картофель, тщательно перемешать и выпекать при температуре 200°C в течение 45 минут.
Куриный кебаб
Куриный кебаб
delo-vcusa.ru
2 кусочка куриного филе
2 зеленых перца
½ красного лука
специи для курицы
растительное масло
Способ приготовления:
Нарезать перцы маленькими кубиками, лук – треугольниками, а филе – полосками. На шампур нанизать сначала перец, потом лук, затем – куриные кусочки змейкой (так повторить 3-4 раза). Налить растительное масло в большую сковороду и поставить на средний огонь. Посыпать курицу специями и обжарить в течение 5-7 минут на каждой стороне.
Вареники с творогом и шпинатом
Вареники с творогом и шпинатом
eda.ru
450 г теста для вареников
300 г шпината
1 репчатый лук
300 г обезжиренного творога
1 ст. ложка оливкового масла
2 ст. ложки панировочных сухарей
соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
Шпинат обдать кипятком, откинуть на дуршлаг и мелко порубить. Лук нарезать кубиками, обжарить на масле, добавить шпинат и тушить несколько минут, затем охладить. Творог соединить с подготовленными овощами, добавить сухари, посолить, поперчить и перемешать. Тесто тонко раскатать, вырезать круги, положить начинку и слепить вареники. В подсоленной воде варить около 5 минут.
По старым украинским традициям в вареники можно добавить сюрприз и так гадать на будущее. Что в варенике попадет - тому и быть в наступающем году.
Глинтвейн с апельсином и корицей
Глинтвейн с апельсином и корицей
sibirstroysnab.ru
1 бутылка красного вина
150 мл воды
10 бутонов гвоздики
1 апельсин
½ лимона (по желанию)
1 большая палочки корицы (или 1,5 ст. ложки молотой корицы)
0,2 ч. ложки молотого мускатного ореха
0,2 ч молотого имбиря на кончике ложки
сахар по вкусу
Способ приготовления:
Нарезать апельсин, лимон и бросить их в кастрюлю. Добавить к ним все специи, которые вам нравятся, для глинтвейна. Залить содержимое кипятком и поставить кастрюлю кипятиться на 10 минут.
Затем надо залить в кастрюлю все вино, уменьшить огонь и нагреть глинтвейн до 60-70 градусов, не давая ему закипеть и бурлить. Добавить сахар, размешать, дать глинтвейну настояться 5 минут. Разлить по бокалам.
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