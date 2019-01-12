Что приготовить на Старый Новый год: 5 вкусных рецептов

На Старый Новый год, который традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 января, принято собирать всю семью. Праздничный стол очень похож на рождественский, но блюда уже не постные.

OBOZREVATEL подобрал пять самых оригинальных и вкусных рецептов, для приготовления которых не надо долго стоять у плиты, а оригинальный вкус и подача удивят ваших близких.

Главным блюдом на столе украинцев является кутья. На Старый Новый год готовят щедрую кутью, которую, в отличие от постной, можно готовить со сливочным маслом, молоком, сливками, животным жиром.

Щедрая кутья с молоком

Щедрая кутья с молоком depositphotos.com

400 г пшеницы

750 г молока

50 г меда

50 г мака

200 г сухофруктов

Способ приготовления:

Зерна пшеницы необходимо замочить в холодной воде на 3-4 часа. После того, как зерно полностью впитает воду, залить его молоком и варить до готовности. Добавить в готовую кашу мед, мак и сухофрукты. Такая каша получается очень мягкой и нежной за счет варки на молоке.

Картофель с пармезаном

Картофель с пармезаном izum.ua

6 средних картофелин

4 ст. ложки оливкового масла

½ ст. ложки чесночного порошка

¾ соли

½ сладкого порошка паприки

5 ст. ложек тертого сыра пармезан

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200°C, почистить и порезать картофель на кубики или крупные кусочки, поместить его в форму для духовки и добавить масло.

В небольшой миске смешать все остальные ингредиенты – чесночный порошок, соль, паприку, черный перец и пармезан, посыпать смесь на картофель, тщательно перемешать и выпекать при температуре 200°C в течение 45 минут.

Куриный кебаб

Куриный кебаб delo-vcusa.ru

2 кусочка куриного филе

2 зеленых перца

½ красного лука

специи для курицы

растительное масло

Способ приготовления:

Нарезать перцы маленькими кубиками, лук – треугольниками, а филе – полосками. На шампур нанизать сначала перец, потом лук, затем – куриные кусочки змейкой (так повторить 3-4 раза). Налить растительное масло в большую сковороду и поставить на средний огонь. Посыпать курицу специями и обжарить в течение 5-7 минут на каждой стороне.

Вареники с творогом и шпинатом

Вареники с творогом и шпинатом eda.ru

450 г теста для вареников

300 г шпината

1 репчатый лук

300 г обезжиренного творога

1 ст. ложка оливкового масла

2 ст. ложки панировочных сухарей

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Шпинат обдать кипятком, откинуть на дуршлаг и мелко порубить. Лук нарезать кубиками, обжарить на масле, добавить шпинат и тушить несколько минут, затем охладить. Творог соединить с подготовленными овощами, добавить сухари, посолить, поперчить и перемешать. Тесто тонко раскатать, вырезать круги, положить начинку и слепить вареники. В подсоленной воде варить около 5 минут.

По старым украинским традициям в вареники можно добавить сюрприз и так гадать на будущее. Что в варенике попадет - тому и быть в наступающем году.

Глинтвейн с апельсином и корицей

Глинтвейн с апельсином и корицей sibirstroysnab.ru

1 бутылка красного вина

150 мл воды

10 бутонов гвоздики

1 апельсин

½ лимона (по желанию)

1 большая палочки корицы (или 1,5 ст. ложки молотой корицы)

0,2 ч. ложки молотого мускатного ореха

0,2 ч молотого имбиря на кончике ложки

сахар по вкусу

Способ приготовления:

Нарезать апельсин, лимон и бросить их в кастрюлю. Добавить к ним все специи, которые вам нравятся, для глинтвейна. Залить содержимое кипятком и поставить кастрюлю кипятиться на 10 минут.

Затем надо залить в кастрюлю все вино, уменьшить огонь и нагреть глинтвейн до 60-70 градусов, не давая ему закипеть и бурлить. Добавить сахар, размешать, дать глинтвейну настояться 5 минут. Разлить по бокалам.

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