Злость и обидчивость оказались смертельно опасны – исследование

Люди с такими чертами характера, как цинизм, саркастичность, раздражительность и обидчивость чаще умирают от сердечного приступа.

Такое открытие сделали ученые Университета Теннесси в Ноксвилле, США, в результате исследования, сообщает Science Times.

Так, в исследовании участвовали 2 тысячи 321 человек, которые пережили сердечный приступ. Средний возраст испытуемых составил 67 лет, причем 68% добровольцев были мужчинами.

В рамках эксперимента ученые измерили уровень враждебности, который учитывает частоту положительных и негативных аффектов (проявление сильных эмоций, – ред.) и применяется для диагностики расстройств поведения. Так, 57% участников исследования часто демонстрировали враждебное поведение.

Как выяснилось, частые негативные аффекты являлись предиктором смерти от второго сердечного приступа независимо от пола, семейного положения, образования, наличия гипертонии, диабета, курения.

Также саркастичность, цинизм и другие негативные черты характера оказались распространены среди пациентов с острым коронарным синдромом.

На данный момент исследователи намерены установить, как именно уровень враждебности влияет на организм человека.

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