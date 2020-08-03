Ровная или нет? Оптическая иллюзия с сеткой сбила сеть с толку

Оптическая иллюзия, известная также как "исцеляющаяся сетка", сбивает с толку, если посмотреть в ее центр в течение 20 секунд.

Эта иллюзия была финалистом конкурса "Лучшая иллюзия 2005 года", ее обнаружила Риота Канай из Утрехтского университета в Нидерландах, пишет Daily Star.

Изображение с сеткой выглядит равномерно по центру, но с левой и правой стороны будто разорвано.

"Исцеляющаяся сетка" была финалистом конкурса "Лучшая иллюзия года" 2005 года Фото: © 2005 Ryota Kanai

Но если посмотреть в центр картинки в течение примерно 15-30 секунд, сетка начнет казаться правильной во всех ее частях.

Специалисты объясняют иллюзию тем, что наш мозг предпочитает видеть правильные узоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были показаны оптические иллюзии, ловко обманывающие зрение.